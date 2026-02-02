AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Martin Sichert: CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Berlin (ots)

Der CDU-Wirtschaftsrat hat eine Agenda vorgelegt, die das Gesundheitssystem grundlegend verändern soll. Zentrale Forderung ist dabei, dass Versicherte Zahnarztleistungen künftig aus eigener Tasche zahlen sollen.

Dazu teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, mit:

"Zähne sind Spiegel der Gesundheit des Menschen. Zahngesundheit ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Wer hier spart, riskiert langfristig höhere Folgekosten und verschlechtert die gesundheitlichen Chancen von Kindern, Familien und Menschen mit geringem Einkommen.

Für alles Mögliche sind Milliarden von Euro verfügbar, von Waffen über Klimaprojekte in aller Welt bis hin zur Versorgung von Millionen Asylbewerbern. Bei der eigenen Bevölkerung wird jedoch immer mehr gespart. Das kann so nicht weitergehen.

Unsere Fraktion fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion daher auf, sich klar zur solidarischen Finanzierung einer umfassenden medizinischen Grundversorgung für alle Beitragszahler und deren Familien zu bekennen - einschließlich der zahnärztlichen Leistungen."

