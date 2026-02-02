PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Martin Sichert: CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Berlin (ots)

Der CDU-Wirtschaftsrat hat eine Agenda vorgelegt, die das Gesundheitssystem grundlegend verändern soll. Zentrale Forderung ist dabei, dass Versicherte Zahnarztleistungen künftig aus eigener Tasche zahlen sollen.

Dazu teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, mit:

"Zähne sind Spiegel der Gesundheit des Menschen. Zahngesundheit ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Wer hier spart, riskiert langfristig höhere Folgekosten und verschlechtert die gesundheitlichen Chancen von Kindern, Familien und Menschen mit geringem Einkommen.

Für alles Mögliche sind Milliarden von Euro verfügbar, von Waffen über Klimaprojekte in aller Welt bis hin zur Versorgung von Millionen Asylbewerbern. Bei der eigenen Bevölkerung wird jedoch immer mehr gespart. Das kann so nicht weitergehen.

Unsere Fraktion fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion daher auf, sich klar zur solidarischen Finanzierung einer umfassenden medizinischen Grundversorgung für alle Beitragszahler und deren Familien zu bekennen - einschließlich der zahnärztlichen Leistungen."

Pressekontakt:

Pressestelle
der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Tel. 030 22757029

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Alle Storys Alle
  • 30.01.2026 – 13:52

    Jan Feser: Arbeitslosenzahlen unmittelbare Folge völlig verfehlter Politik

    Berlin (ots) - Die Zahl der Arbeitslosen ist mit nun 3.085.000 auf den höchsten Wert seit 12 Jahren gestiegen. Die Marke von drei Millionen wurde damit im Januar 2026 überschritten. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Feser teilt dazu mit: "Die desaströse Energie- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung verfehlt ihre Wirkung offenkundig nicht. Das Überschreiten ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:35

    Marc Bernhard: AfD-Fraktion wird erneut Antrag zur Abschaffung des Heizungsgesetzes einbringen

    Berlin (ots) - Laut Medienberichten wird bei der Diskussion in der Koalition die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, wie sie von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart worden war, in Frage gestellt. Die AfD-Bundestagsfraktion wird erneut einen Antrag zur Abschaffung des Heizungsgesetzes in den Bundestag einbringen. Der baupolitische Sprecher der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren