Alma präsentiert Alma IQ auf der achten Global Alma Academy in Dubrovnik

Alma IQ ist die Hautanalyse-Plattform der neuesten Generation, die das Erlebnis der ästhetischen Beratung und Behandlung neu definiert

Alma, ein Unternehmen von Sisram Medical und ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, hat auf der achten Ausgabe des Kunden-Events „Alma Academy" in Dubrovnik, Kroatien, Alma IQ vorgestellt, die Bildgebungs-Plattform der neuesten Generation. An der Veranstaltung nahmen fast 400 Ärzte und Partner aus mehr als 46 Ländern weltweit teil, was diese Alma Academy zu einer der bisher größten globalen Fortbildungsveranstaltungen von Alma macht.

Alma IQ wurde dem Publikum aus aller Welt durch exklusive Live-Demonstrationen vorgestellt. Das System definiert die Art und Weise neu, wie Ärzte und Patienten die ästhetische Behandlung von der ersten Konsultation an angehen: Das Gesicht des Patienten wird dabei aus unterschiedlichen Winkeln und mit verschiedenen, hochpräzisen Filtern fotografiert. Es stellt somit hochauflösende Echtzeit-Einblicke unter die Hautoberfläche bereit und enthüllt beispielsweise UV-Schäden oder andere Unregelmäßigkeiten, die das bloße Auge nicht erkennen kann. So ermöglicht Alma IQ es ästhetischen Fachleuten, fundierte Behandlungs-Entscheidungen mit noch nie dagewesener Präzision zu treffen, beispielsweise zu passenden Laser-Kombinationsbehandlungen.

Das Herzstück von Alma IQ ist ein leistungsstarkes multimodales Bildgebungssystem, das in Zusammenarbeit mit Sylton, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der ästhetischen Hautvisualisierung, entwickelt wurde. In weniger als 10 Sekunden nimmt es mit speziellen Lichtmodi hochauflösende Bilder auf: True UV, Cross Polarized, Parallel Polarized und 360° Light Technology. Diese zeigen Hautunregelmäßigkeiten von der Textur und Pigmentierung bis hin zu Entzündungen und Gefäßveränderungen auf und liefern einen umfassenden Vorschlag für ein Behandlungsprotokoll, das den Anwendern hilft, Behandlungen klar zu kommunizieren und und das Verständnis des Patienten für die ausgewählten Behandlungsschritte zu fördern.

„Modernste Personalisierung der Behandlung beginnt mit Klarheit", begründet Lior Dayan, CEO von Alma und Sisram Medical, diese neueste Produktentwicklung. „In der Ästhetik ist die Fähigkeit, unter die Oberfläche zu blicken, alles - es ist die Macht, zu sehen, was andere nicht sehen können, und zu behandeln, was andere nicht behandeln. Alma IQ vermittelt diese Klarheit auf eine Weise, die sowohl unmittelbar als auch zutiefst persönlich ist. Es geht um mehr als nur um Technologie. Es ist ein Wandel in der Art und Weise, wie wir mit den Patienten in Kontakt treten und kommunizieren. Es verwandelt das Konsultations-Gespräch in einen Moment der Einsicht und des Vertrauens - und schafft so eine neue Grundlage für eine intelligente, personalisierte ästhetische Behandlung."

Das diesjährige Alma Branchentreffen, das vom 22.-25. Mai in Dubrovnik stattfand, gilt als die führende globale Weiterbildungsveranstaltung der Ästhetik-Branche und wurde von 19 international anerkannten Experten wissenschaftlich gestaltet, darunter Prof. Ofir Artzi (Israel), Dr. Pina Panchal (USA), Dr. Fatima Aguero (Paraguay) und Dr. Chytra Anand (Indien). In Anlehnung an das diesjährige Thema „Die Kunst des Patienten / The Art of The Patient" wurden neueste klinische Strategien vorgestellt und Patienten-Perspektiven aufgezeigt, die die Personalisierung der Behandlung in den Vordergrund stellen. Zu den behandelten Themen gehörten Hautalterung, Pigmentierung, Narbenbildung, Hautstraffung und Verjüngung.

Auch Live-Demonstrationen des preisgekrönten Technologieportfolios von Alma standen auf dem Programm, darunter mit Alma Harmony, der Multitechnologie-Plattform, die für ihre Vielseitigkeit bei ästhetischen Behandlungen bekannt ist wie beispielsweise Harmony Bio-Boost, die personalisierte kombinierte Laser- und Licht-Behandlung für pralle, strahlende Haut ohne Ausfallzeit.

Die Teilnehmer erlebten den kombinierten Einsatz des neuen Alma IQ mit den führenden Spitzentechnologien von Alma: Neben Alma Harmony lässt sich das System mit Alma Hybrid kombinieren, der für seine Präzision bei der Behandlung von Narben und Hautalterung bekannt ist, sowie mit Alma PrimeX zur Formung und Straffung und Opus zur Tiefenstraffung und Hautverjüngung durch Radiofrequenz und Mikroplasma.

Über die Alma-Akademie

Die Alma Academy und bietet Fachleuten eine exklusive Gelegenheit, sich in ihrem Fachgebiet an der Seite von Branchenführern weiterzubilden, auszutauschen und über neueste Trends zu diskutieren. Die Veranstaltung, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattfindet, z.B. in Griechenland, Nordamerika, Spanien, Dubai und Italien, versammelt jedes Jahr weltweit führende Experten auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik, die ihre neuesten Forschungsergebnisse und echten Fälle vorstellen. Für den deutschsprachigen Raum veranstaltet die Alma Lasers GmbH mit Sitz in Nürnberg zudem bereits seit rund 20 Jahren regelmäßig deutschsprachige Weiterbildungs-Events mit ca. 150 Teilnehmern, das nächste Mal im April 2026 in Berlin.

Über Alma

Alma ist ein weltweit führender Hersteller von ästhetischen und chirurgischen Lösungen und bietet ganzheitliche Spitzentechnologien wie Laser- sowie lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Mit Almas Technologien bieten Ärzte und andere Anwender ihren Patienten sichere, wirksame und mitunter lebensverändernde Behandlungen auf Basis modernster und klinisch bewährter Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen die mehrfach preisgekrönten Systeme von Alma Maßstäbe in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Spitzenleistungen als auch in Bezug auf Innovationskraft & Design.

