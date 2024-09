Lidl

Lidl wird Offizieller Partner der UEFA Europa League und UEFA Conference League

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl erweitert sein Engagement im Fußball und wird bis zur Saison 2026/27 offizieller Partner von zwei UEFA-Klubwettbewerben: UEFA Europa League und UEFA Conference League. Dabei liegt der Schwerpunkt auf frischem Obst und der Förderung bewusster Ernährung.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Lidl sein einzigartiges Lidl Kids Team in allen für die Klubwettbewerbe qualifizierten europäischen Ländern anbieten und über 12.000 Kindern die Möglichkeit geben, während der Spiele offizielle Einlaufkinder zu sein.

Als einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa, freut sich Lidl, seine neueste Fußballpartnerschaft als Offizieller Partner der UEFA Europa League und UEFA Conference League für drei Jahre, von 2024 bis 2027, bekannt zu geben.

Sport ist ein wichtiger Bestandteil im langfristigen Engagement von Lidl für Gesundheit und bewusste Ernährung. Der Lebensmitteleinzelhändler weiß, wie wichtig die Ernährung für die Gesundheit eines jeden ist und dass zu einem gesunden Lebensstil auch Bewegung gehört. Angesichts der großen Beliebtheit der großen Fußballwettbewerben der UEFA zielt diese neue Partnerschaft darauf ab, möglichst viele Menschen zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren. Unter dem Motto "We're On Your Team" wird Lidl als offizieller Frischepartner dieser Fußballpartnerschaft die Fans - und die, die es noch werden wollen - weiter begeistern. An allen Berührungspunkten, von TV-Werbung bis hin zu Platzierungen im Stadion und kommerziellen Displays, sensibilisiert Lidl dabei für einen aktiven Lebensstil.

Lidl Kids Team aus ganz Europa

Durch die neue Partnerschaft bringt Lidl sein einzigartiges Lidl Kids Team in seine 30 europäischen Lidl Länder, die sich für die Klubwettbewerbe qualifiziert haben. Das Lidl Kids Team ist ein exklusives Programm, das durch die Partnerschaft mit der UEFA Europa League und der UEFA Conference League ins Leben gerufen wurde. 12.364 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren bekommen die Gelegenheit, als offizielles Einlaufkind bei einem der Spiele dabei zu sein. Darüber hinaus gibt Lidl seinen Kunden und Mitarbeitern etwas zurück, indem sie Freikarten für Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League gewinnen können. So können sie Fußballsport auf höchstem Niveau live erleben und sich inspirieren lassen, selbst aktiv zu werden.

Durch Erlebnisse wie die Teilnahme am Lidl Kids Teams wird Lidl dazu beitragen, mehr Kinder in ganz Europa für Bewegung zu begeistern. Ein gesunder Lebensstil inklusive einer bewussten Ernährung in der Kindheit verringert das Risiko ernährungsbedingter Krankheiten im Erwachsenenalter. Lidl konzentriert sich weiterhin auf die Förderung der Gesundheit von Kindern, beispielsweise durch spezielle Richtlinien für an Kinder gerichtete Werbung ( Bewusste Ernährung - Lidl Deutschland).

Große Vorfreude: Lidl und UEFA bauen ihre Partnerschaft aus

Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, sagt: "Wir sind stolz darauf, die UEFA Europa League und UEFA Conference League in unsere umfangreiche Liste von Sportpartnern aufzunehmen. Lidl ist eng mit Europa verbunden: Vor 51 Jahren im Herzen Europas geboren, sind wir als Lebensmitteleinzelhändler heute in über 30 Ländern präsent. Die Partnerschaft ist daher ein weiterer Teil unserer internationalen Zusammenarbeit."

Guy-Laurent Epstein, Marketing-Direktor der UEFA, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Lidl während der UEFA EURO 2024 in diesem Sommer weiter auszubauen, indem wir Lidl als offiziellen globalen Sponsor der UEFA Europa League und der UEFA Conference League begrüßen. Lidl ist einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Europa mit einer bedeutenden internationalen Präsenz, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Dynamik und Lebendigkeit des europäischen Fußballs noch mehr Fans näher zu bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam durch die Kraft des Fußballs eine positive soziale Wirkung zu erzielen."

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell