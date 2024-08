Hisense Group

Hisense und Black Myth: Wukong definiert den Standard für 3A-Spielerlebnisse auf großen Bildschirmen neu

Die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Black Myth: Wukong markierte einen Wendepunkt in der Spieleindustrie. Chinas bahnbrechendes AAA-Spiel, gepaart mit den außergewöhnlichen Display-Fähigkeiten von Hisense, bietet eine visuell atemberaubende Reise durch den reichen Wandteppich der chinesischen Geschichte. Schließen Sie sich einer weltweiten Gemeinschaft von Spielern an und entdecken Sie die zeitlose Faszination dieses kulturellen Meisterwerks.

Als Chinas erstes AAA-Spiel-Meisterwerk überhaupt ist Black Myth: Wukong ein bahnbrechender Erfolg, der die Möglichkeiten der chinesischen Spieleentwicklung neu definiert. Um die historische Genauigkeit der Architektur im Spiel zu bewahren, hat das Produktionsteam berühmte Wahrzeichen wie den Lingyin-Tempel in Hangzhou und den Shisi-Tempel in Lishui, Provinz Zhejiang, akribisch nachgebaut und so eine umfangreiche virtuelle Bibliothek alter chinesischer Gebäude geschaffen. Neben dem Spielprinzip bietet Black Myth: Wukong ein kulturelles Artefakt und ein filmisches Wunderwerk, das die Essenz der chinesischen Ästhetik zelebriert.

Black Myth: Wukong zeigt eine Vielzahl von visuell beeindruckenden Szenen, die sich durch kontrastreiche Bilder auszeichnen, die die Möglichkeiten herkömmlicher Fernsehgeräte herausfordern. Die offiziell empfohlenen Fernsehgeräte der Serien ULED Mini-LED U7 und QLED E7 PRO von Hisense sind die perfekte Ergänzung, um die dunklen Details im Spiel wiederherzustellen und die Spieler in eine authentische und eindringliche Welt der chinesischen Mythologie eintauchen zu lassen.

Um das Spielerlebnis zu verbessern, hat Hisense in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam des Spiels einen auf Black Myth: Wukong zugeschnittenen Bildmodus für die Fernsehgeräte entwickelt. Mit benutzerdefinierten Farbanpassungen, Total HDR Solution, präzisem 3D Color Master und verbesserten dunklen Details wird die chinesische Ästhetik von Black Myth: Wukong perfekt eingefangen. Selbst die kleinsten Farbnuancen auf den komplizierten Wandgemälden des Spiels werden akkurat wiedergegeben, so dass der Hisense TV die ideale Wahl für dieses AAA-Meisterwerk ist.

Die beiden Premium-Fernseher von Hisense bieten eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und sorgen mit fortschrittlichen Funktionen wie ALLM, AMD FreeSync Premium und HDMI 2.1 für ein flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay. Die Spieler können mit Dolby Vision und Atmos in die atemberaubende Grafik des Spiels eintauchen, während Full Array Local Dimming und Quantum Dot Color die Welt von Black Myth: Wukong lebendig und lebensecht machen.

Ausgestattet mit der Hi-View Engine nutzen die Hisense ULED-Fernseher einen einzigartigen Algorithmus zur Berechnung der Bildqualität, um eine sofortige, präzise Lichtsteuerung zu erreichen, die Bewegungsunschärfen deutlich reduziert und flüssige, ruckelfreie Actionsequenzen gewährleistet. Die KI-gestützte Bildqualitätsanpassung kann außerdem das Hauptmotiv im Bild intelligent erkennen und die Schärfentiefe automatisch optimieren, sodass die feinen Details von Sun Wukongs goldenem Knüppel klar erkennbar sind.

Die atemberaubende Grafiken von Black Myth: Wukong werden auf den Hisense TV zum Leben erweckt, ein Beweis für die 55-jährige technologische Innovation von Hisense. Hisense hat seinen Bildqualitätschip unabhängig entwickelt und eine vollständig unabhängige Forschung und Entwicklung im Bereich der Mini-LEDs erreicht. Mit über 1000 patentierten Technologien bieten die ULED-Fernseher von Hisense eine außergewöhnliche Bildqualität, die es globalen Spielern ermöglicht, in die fesselnde Welt von Black Myth: Wukong einzutauchen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

