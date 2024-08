Hisense France feiert ein erfolgreiches Jahrzehnt und wirbt mit der Kampagne „Big Game, Big Screen" für 100-Zoll-Bildschirme

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense kündigte an, dass sein Laser Cinema PX3-PRO als „Designed for Xbox Limited Series" zertifiziert ist. Es handelt sich dabei um den weltweit ersten „Designed for Xbox"-Ultra-Short-Throw-Projektor, der das bestmögliche Xbox-Spielerlebnis gewährleistet. Die „Designed ...

mehr