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Beim Teutates - Für Asterix geht es im Dezember in "Das Königreich Nubien"

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Berlin (ots)

Manchmal gehen Zaubertränke eben auch nach hinten los. Am 03. Dezember ist es so weit: "Asterix und das Königreich Nubien", der brandneue Animationsfilm von Alexandre Heboyan der mithilfe von LEONINE-Studios die deutschsprachigen Kinoleinwände erobert. Und wie es sich für ein echtes gallisches Grossereignis gehört, wird dieses Spektakel von einem ebenso schlagkräftigen illustrierten Album begleitet. Oliver Gay erzählt hier detailreich die Geschichte des Films von Alexandre Heboyan nach - ergänzt durch die wunderschönen ganzseitigen Illustrationen im klassischen Asterix-Stil von Fabrice Tarrin.

Man stelle sich vor: Die unbeugsamen Gallier, die sonst Römer reihenweise in die Flucht schlagen, werden durch eine verhängnisvolle Fehlmischung plötzlich zu ... Kindern! Ein seltenes Jugendelixier findet seinen Weg in den Zaubertrank und sorgt für eine unfreiwillige Verjüngungskur. Das Chaos ist vorprogrammiert, denn wer verteidigt ein Dorf, nachdem die Bewohner zu einer Krabbelgruppe geworden sind, vor den Römern? Jetzt müssen Asterix und Obelix ran! Die beiden Helden, und natürlich Idefix, begeben sich auf eine ihrer weitesten Reisen in das Königreich Nubien, wo Miraculix das einzige Gegenmittel vermutet. Ob Obelix wohl auch in Nubien Wildschweine vermisst?

Asterix-Verleger Wolf Stegmaier freut sich schon auf das bevorstehende Abenteuer: "Mit "Asterix erobert Rom", dem ersten Asterix-Film ohne Comicvorlage, begründeten die Gallier-Väter René Goscinny und Albert Uderzo auch die Tradition des illustrierten Albums zum Film. "Asterix - Das Königreich Nubien" setzt diese Tradition fort und ist ein Muss für jede Asterix-Sammlung!"

"Asterix - Das Königreich Nubien" ISBN: 978-3-7704-1276-1, (D: EUR 14,50, A: EUR 15,00) ist ab dem 03. Dezember 2026 im Handel sowie online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Übrigens! "Asterix erobert Rom" feiert im Oktober 50-jähriges Jubiläum mit einer edlen, einmaligen Sonderauflage des illustrierten Albums mit 16 Sonderseiten und dem berühmten Passierschein A38. "Asterix erobert Rom Sonderausgabe - Das illustrierte Album zum Film mit 16 Zusatzseiten" ISBN: 978-3-7704-1219-8, (D: EUR 17,00, A: EUR 17,50) ist ab dem 06. Oktober 2026 im Handel sowie online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

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