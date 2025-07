Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Auch der Crafter soll vom Schadstoff-Skandal bei VW betroffen sein

Lahr (ots)

Der Verdacht auf gesundheitsgefährdende Schadstoffe in Volkswagen-Fahrzeugen weitet sich aus: Neben dem Camper-Modell Grand California soll nach Berichten der Braunschweiger Zeitung von Ende 2024 auch der VW Crafter mit Hochdach betroffen sein. Der Crafter kommt häufig im gewerblichen und öffentlichen Personenverkehr zum Einsatz - etwa für Kindergärten und Behindertentransporte. Interne VW-Prüfberichte brachten bereits 2021 ans Licht: In beiden Modellen wurden Formaldehyd, Benzol und Styrol gemessen - in Konzentrationen deutlich über den Richtwerten des Umweltbundesamtes (UBA).

Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer sieht in diesem Verhalten Verstöße gegen das Produktsicherheitsgesetz, die deliktische Ansprüche nach sich ziehen können. Bei dem bislang bekannten Sachverhalt ist auch eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB) möglich. Zusätzlich können Gewährleistungsansprüche bestehen - je nach Einzelfall. Betroffene Käufer des Grand California und des Crafter mit Hochdach haben aus Sicht der Kanzlei gute Chancen auf Schadensersatz. Dr. Stoll & Sauer bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im VW-Camper-Online-Check an. Die Kanzlei hat sich durch ihre Aufklärungsarbeit im Diesel-Abgasskandal bundesweit einen Namen gemacht.

Interne Revisionsberichte bei VW offenbaren massive Missstände

Das ZDF-Magazin Frontal brachte den Skandal am 1. Juli 2025 an die breite Öffentlichkeit. Bereits Ende 2024 wurde das ganze Ausmaß in einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht Braunschweig öffentlich: Ein interner Revisionsbericht dokumentiert Benzol-Werte von bis zu 159,1 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft. Der UBA-Leitwert liegt bei 4,5 Mikrogramm. Die Belastung stammt laut Bericht aus dem GFK-Hochdach der betroffenen Fahrzeuge. Auch Formaldehyd und Styrol wurden in bedenklicher Konzentration festgestellt.

Volkswagen bestätigte gegenüber der Braunschweiger Zeitung, dass die Emissionswerte in Neufahrzeugen der Modelle Grand California und Crafter zum Zeitpunkt der Revisionserhebung über den UBA-Werten lagen. Besonders kritisch: VW reduzierte die Schadstoffe erst nach Beanstandungen durch Händler mittels einer Versiegelung der GFK-Dächer ab Mai 2022 - eine aktive Kundeninformation oder ein Rückruf erfolgte nicht.

Interne Umweltziele ignoriert - Kontrolle offenbar unzureichend

Brisant: In einem internen VW-Schreiben aus dem Jahr 2016 verpflichtete sich der Konzern zu einem umweltschonenden Produkthandeln, darunter die Vermeidung gesundheitsgefährdender Stoffe und "geruchsneutraler Innenräume". Doch laut Revisionsbericht wurden interne und externe Grenzwerte ignoriert, Bauteile ohne abgeschlossene Tests freigegeben und das interne Kontrollsystem als unzureichend bewertet.

Zwei VW-Manager, die diese Missstände intern gemeldet hatten, klagen inzwischen auf Schadensersatz in Millionenhöhe - sie seien aus Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und in der Konzernhierarchie "auf das Abstellgleis" geschoben worden.

Schadensersatzansprüche auch für Crafter-Halter realistisch

Besonders verbraucherunfreundlich: VW verzichtete auf eine klare Aufklärung der Kunden. Stattdessen wurde dem Bordbuch ein Hinweis beigefügt - und später darin fest verankert. Auf Seite 84 des Grand-California-Bordbuchs heißt es sinngemäß: Wer sich durch Gerüche unwohl fühlt, solle das Fahrzeug abstellen und lüften.

Aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ist das Verhalten des Volkswagen-Konzerns rechtswidrig:

§ 434 BGB (Sachmangel): Der Camper ist mangelhaft - er ist potenziell gesundheitsschädlich.

Der Camper ist mangelhaft - er ist potenziell gesundheitsschädlich. § 826 BGB (deliktische Haftung): VW hat die Gesundheit von Nutzern gefährdet, obwohl das Problem intern bekannt war. Die Fahrzeuge wurden dennoch ausgeliefert - eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung erscheint möglich.

VW hat die Gesundheit von Nutzern gefährdet, obwohl das Problem intern bekannt war. Die Fahrzeuge wurden dennoch ausgeliefert - eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung erscheint möglich. Produktsicherheitsgesetz (§§ 3, 6 ProdSG): VW durfte kein Produkt auf den Markt bringen, das die Sicherheit von Personen gefährdet.

VW durfte kein Produkt auf den Markt bringen, das die Sicherheit von Personen gefährdet. EU-Normen und REACH-Verordnung: Die verwendeten Materialien könnten gegen europäische Vorgaben zur Produktsicherheit und Chemikalienverordnung verstoßen.

Jetzt handeln - Dr. Stoll & Sauer bietet kostenlose Ersteinschätzung

Kunden, die ein Fahrzeug des Typs Grand California oder Crafter mit Hochdach besitzen, sollten dringend prüfen lassen, ob sie Anspruch auf Schadensersatz, Minderung oder Rückabwicklung des Kaufs haben. Auch gesundheitliche Schäden könnten ersatzfähig sein. Jetzt kostenlose Ersteinschätzung im VW-Camper-Online-Check nutzen.

Hintergrund: Modell- und Produktionsdaten zum Grand California und Crafter

Der VW Grand California basiert auf dem Crafter und wurde ab 2019 als vollausgebautes Reisemobil angeboten. Beide Modelle können mit einem Hochdach aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) geliefert werden - jenes Bauteil, aus dem laut internen Prüfungen gesundheitlich bedenkliche Stoffe ausdünsten.

Modellübersicht:

Grand California

Produktionsstart: 2019

Varianten: 600 (6,00 m) und 680 (6,80 m)

Ausbau: Hannover-Limmer, Basisfahrzeug: Wrzeznia (Polen)

Zulassungen in Deutschland bis Ende 2021: rund 3.530 Fahrzeuge

VW Crafter (2. Generation)

Produktionsstart: 2017

Varianten: Kastenwagen, Kombi, Hochdach, Pritsche u. a.

Hochdachausführungen u. a. für gewerblichen und öffentlichen Transport

Zulassungen in Deutschland (nur Pkw-Kategorie, bis Anfang 2023): über 21.000 Fahrzeuge

Beide Modellreihen wurden in einer Entwicklungsphase auf den Markt gebracht, in der VW sich intern zu besonders hohen Umwelt- und Qualitätsstandards verpflichtet hatte - darunter auch die Vermeidung gefährlicher Stoffe und "geruchsneutrale Innenräume".

Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden Verbraucherkanzleien

Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine der führenden Kanzleien im Verbraucherrecht. Mit 18 spezialisierten Anwältinnen und Anwälten berät und vertritt sie Mandanten an den Standorten Lahr und Stuttgart. Die Kanzlei ist unter anderem auf Bank- und Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, IT- und Verwaltungsrecht, Versicherungsrecht sowie den Abgasskandal spezialisiert. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG und handelten einen Vergleich in Höhe von 830 Millionen Euro für 260.000 Verbraucher aus. Aktuell führen sie eine Musterklage gegen die Mercedes-Benz Group AG - mit einem ersten Erfolg in der Vorinstanz - sowie eine Sammelklage gegen den Meta-Konzern. Das JUVE-Handbuch 2019/2020 zählt Dr. Stoll & Sauer zu den marktprägenden Kanzleien im Bereich Massenverfahren.

Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell