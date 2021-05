HD PLUS GmbH

Persönliche Grüße und beste Unterhaltung von Friedrich Liechtenstein: Die Video-Jukebox "Das wird gut!" startet

Unterföhring (ots)

Politik und Wissenschaft machen uns Hoffnung auf einen lebendigen Sommer ohne Notbremse. Auf Treffen mit Freunden, Shopping, Restaurantbesuche, Urlaub! Der Lichtstreif am Horizont wird täglich heller, der Hunger auf Leichtigkeit und prallem Leben wird von Tag zu Tag größer ... aber ein wenig müssen wir noch durchhalten. Gemeinsam. Diejenigen, die schon wieder gute Laune haben und diejenigen, die sie erst wieder finden müssen. Das gelingt am besten mit bester Unterhaltung, die uns zum Schmunzeln bringt - individuell adressiert, persönlich zugestellt, wahlweise skurril oder zuversichtlich reflektiert.

Deshalb startet der begnadete Schauspieler & Entertainer Friedrich Liechtenstein Deutschlands lässigste Video- und Unterhaltungs-Jukebox "Das wird gut!". Präsentiert und unterstützt von HD+. Die Jukebox steht kostenlos zur Verfügung.

Auf www.das-wird-gut.de lassen sich persönliche Unterhaltungsvideos von und mit Friedrich Liechtenstein "mixen", und von dort kinderleicht und ebenfalls kostenlos versenden - an und für Lieblingsmenschen, oder für sich selbst.

Und das geht so:

- Auf der Website den Vornamen eingeben - Lieblingsmensch charakterisieren und eine Kategorie auswählen: "Home-Officer", "Couchkartoffel" oder "Socializer" - Eine von sechs Aktionen auswählen, mit denen Friedrich Liechtenstein den Lieblingsmenschen unterhalten soll - wie wäre es z. B. mit einer Scherenschnittmeditation?

Das ist "beste Unterhaltung, frisch für Dich gemixt". Mit Augenzwinkern, und immer individuell. Denn im Video spricht Friedrich Liechtenstein die Lieblingsmenschen direkt und beim Vornamen an. Die Videos lassen sich herunterladen oder per WhatsApp, Facebook Messenger, SMS oder E-Mail teilen.

Friedrich Liechtenstein: "Ich finde es sehr wichtig, jetzt mentalen Ballast abzuwerfen und peu à peu die Leichtigkeit für ein gutes Leben zurückzugewinnen. Und was könnte Optimismus und Freude besser vermitteln als die Kunst? Um die ist es lange Zeit zu still gewesen. Die Video-Jukebox ist eine tolle Idee und ich hoffe, sie bereitet euch genauso viel Vergnügen wie mir."

Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei HD+: "Die Aktion passt einfach. Zur aktuellen Gemütslage, zu uns und zu Friedrich Liechtenstein. So lässig hat mir noch niemand die Bananenfäden gezogen."

Mixen Sie doch gleich einmal selber: www.das-wird-gut.de.

Vielleicht teilen Sie die Aktion sogar - das würde Friedrich Liechtenstein bestimmt freuen. Uns natürlich auch.

