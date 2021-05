HD PLUS GmbH

Eurosport 4K überträgt die Olympischen Spiele in Deutschland mit HD+ zum ersten Mal in UHD HDR

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Eurosport 4K Eventsender bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020 vom 23. Juli bis 8. August 2021 verfügbar auf UHD1 by HD+ - Auch die Olympischen Winterspiele Peking 2022 vom 4. bis 20. Februar 2022 werden in UHD HDR zu sehen sein

Zum ersten Mal können Sportfans in Deutschland die Olympischen Spiele in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität erleben. Der Eurosport 4K Eventsender ist vom 23. Juli bis 8. August bei HD+ auf UHD1 verfügbar und präsentiert mit Tokyo 2020 das Sport-Highlight des Sommers und vielleicht die bisher bedeutendsten Olympischen Spiele in UHD HDR. Die Zuschauer können sich auf perfekten Fernsehgenuss freuen und insgesamt über 200 Stunden Live-Berichterstattung der Olympischen Spiele Tokyo 2020 in nativem UHD genießen, inklusive der Eröffnungs- und Schlussfeier.

"2021 ist ein außergewöhnliches Jahr für Sportfans und die Olympischen Spiele Tokyo 2020 werden von besonderer Bedeutung sein. Unser Ziel ist es, den Zuschauern in Deutschland das beste Seherlebnis zu bieten und wir sind stolz darauf, dass wir auf Eurosport 4K gemeinsam mit unserem Partner HD+ Olympische Spiele in Deutschland erstmals in UHD HDR-Qualität übertragen werden. Die Sportfans werden die Brillanz lieben und die ganzen Emotionen und eindrucksvollen Geschichten der Olympischen Spiele noch intensiver genießen können", sagt Susanne Aigner, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland.

Georges Agnes, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH dazu: "Inhalte in UHD sind gefragt wie nie, denn in den Haushalten in Deutschland stehen bereits über 20 Millionen UHD-Fernseher. Zudem planen viele Verbraucher, sich in diesem Jahr der sportlichen Highlights mit neuster Technologie auszustatten. Deshalb freut es uns besonders, dass wir allen Sportbegeisterten gemeinsam mit Eurosport 4K ein visuelles Angebot ermöglichen, welches es so noch nie gegeben hat. Sie werden die Olympischen Spiele Tokyo 2020 zuhause mit allen Emotionen so intensiv miterleben können, wie niemals zuvor."

Der Eventkanal Eurosport 4K wird via Satellit auf UHD1 by HD+ zu empfangen sein und an jedem Wettkampftag der Olympischen Spielen alle großen Live-Highlights zeigen.

Ebenfalls in UHD: Die Olympischen Winterspiele Peking 2022

Nach den Olympischen Spielen folgen direkt die Olympischen Winterspiele: Denn nur 180 Tage nach Tokyo 2020 findet mit Peking 2022 das nächste große Sport-Highlight statt, das die Zuschauer ebenfalls in UHD HDR genießen können. Die Partnerschaft zwischen dem Eurosport-Mutterkonzern Discovery und HD+ umfasst nicht nur die Sommerausgabe, sondern auch die Olympischen Winterspiele, die vom 4. bis 20. Februar 2022 stattfinden. Damit können die Sportfans in Deutschland die beiden nächsten Olympischen Spiele in eindrucksvoller Bildqualität verfolgen.

Empfang mit UHD-Fernseher und HD+

Voraussetzung für ein ultra-brillantes Olympia-Erlebnis ist neben Satellitenempfang über ASTRA 19.2 Ost ein UHD-Fernseher. Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr HD+ Sender-Paket auf die für sie passende Weise aktivieren. So ist HD+ bei zahlreichen UHD-TVs bereits integriert. Bei allen anderen Geräten ist der Zugang über einen HD+ UHD Receiver oder das HD+ Modul einfach verfügbar.

Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+:

- Transponder: 1.035 - Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) - Modulation: DVB-S2, 8PSK - Symbolrate: 22.000 Ms/s - FEC 5/6

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Samsung, Panasonic, Sony und Vestel bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und den UHD-Switch.

Über Eurosport

Eurosport ist die führende Sportplattform in Europa und überträgt Sporthighlights wie die Tennis Grand Slams, die großen Radsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischen Sommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. Als Teil von Discovery Communications bietet Eurosport so das umfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte, technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport ist von 2018-2024 das "Home of the Olympics" in Europa und hat den Zuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondere über die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnis mit Rekordzahlen geboten. Insgesamt erreicht Eurosport mit seinen TV-Sendern - darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport 1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 - 246 Mio. kumulierte Abonnenten in 75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online und mobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs und Android) jederzeit und überall Zugang zu den Eurosport Bewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf die Organisation und Vermarktung von internationalen Weltklasse-Sportevents.

Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutz

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell