Rund 1 Million Fans pro Wochenende: Sky zieht positive Bilanz der Formel 1 Saison 2020

- Pro Wochenende rund 19 Prozent mehr Formel 1 Fans als in der Vorsaison - Allzeit-Bestwert: 550.000 Zuschauer pro Rennen - Saison-Topwert beim GP der Steiermark mit 650.000 Zuschauern - Die Formel 1 Saison ab der Saison 2021 exklusiv auf Sky

Unterföhring, 14. Dezember 2020 - Am Wochenende ist die Formel 1 Saison 2020 zu Ende gegangen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es eine besondere Rennzeit mit einem verspäteten Saisonstart und insgesamt 17 Rennwochenenden. Sky zieht jetzt eine positive Bilanz, es war die reichweitenstärkste Formel 1 Saison der Sendergeschichte: Am gesamten Rennwochenende sahen im Schnitt 979.000 Zuschauer* (Reichweiten jeweils inklusive TV, Sky Go und Sky Ticket) die einzelnen Sessions mit den drei freien Trainings, Qualifying und Rennen. Damit schalteten durchschnittlich rund 19 Prozent mehr Zuschauer am Wochenende ein als in der Vorsaison.

Die Rennen sahen im Schnitt 550.000 Zuschauer. Damit lagen die Renn-Reichweiten um rund 15 Prozent über der Vorsaison. Den Saison-Topwert erzielte der Große Preis der Steiermark am zweiten Formel 1 Wochenende mit 650.000 Zuschauern. Das Saisonfinale in Abu Dhabi sahen noch einmal 562.000 Zuschauer. Der Marktanteil in der Gesamtbevölkerung lag bei 2,6 Prozent und bei 6,8 Prozent in der Zielgruppe (M14-59).

Die Formel 1 ab der Saison 2021 exklusiv bei Sky

Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans die Debütsaison von Mick Schumacher in der Formel 1. Sky hat sich langfristig die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live und exklusiv in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3. Sky Sport F1 zeigt sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings auch in bester Ultra HD Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.

Mit "Sky Sport F1" wird Sky pünktlich zum Saisonbeginn den ersten linearen Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start bringen. Zudem wird Sky vier ausgewählte Rennen pro Saison frei empfangbar für jedermann ausstrahlen und nach jedem Rennen auf Sky Sport News eine 30-minütige Highlight-Show präsentieren.

Sky wird mehr digitale und Social Media Inhalte denn je über die verschiedenen Plattformen verbreiten und auf diesen crossmedialen Verbreitungswegen Millionen Formel 1 Fans und damit die nach Fußball zweitgrößte Fangemeinde in Deutschland erreichen.

* Durchschnittliche aggregierte Sehbeteiligung aller Sessions am Wochenende

