Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG

"Kücken für mich gemacht" - Samu Haber und Interliving

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

- TV-Kampagne zur Neueinführung der Interliving Küchen startet - Frauenliebling und Rockstar Samu Haber ist der neue Interliving Star - Erfolgskampagne "Das Wesentliche ist zu sehen" geht weiter

Samu Haber ist ab dem 24. September das neue Testimonial für die Möbelmarke Interliving. Geworben wird für die zeitlosen und hochwertigen Interliving Küchen. Die Kampagne mit dem finnischen Rockstar startet im September deutschlandweit im Fernsehen, Kino, Online und Print. Damit geht die Kampagne mit dem erfolgreichen Motto "Das Wesentliche ist zu sehen" in die dritte Runde.

Der TV-Spot "Stauraumwundererweiterungsküchenelemente"

Der aktuelle Interliving Werbespot spielt direkt am Set des Interliving Küchen-TV-Drehs. Gemeinsam mit der Aufnahmeleiterin versucht Samu Haber, die Vorteile der Interliving Küchen, wie beispielsweise die "Stauraumwundererweiterungsküchenelemente" verständlich über die Lippen zu bringen. Denn viel Stauraum und die individuellen Erweiterungselemente der Interliving Küche der Serie 3025 stehen im Mittelpunkt.

Der Kampagnen-Claim "Das Wesentliche ist zu sehen"

Interliving setzt die erfolgreiche Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen" im dritten Jahr fort. Product is the Hero, auf die Produkte kommt es an. Obwohl der humorvolle, charmante und prominente Frauenliebling Samu Haber sicher auch Mittelpunkt der Kampagne sein könnte, sind wieder die Möbel und jetzt auch die Küchen die Stars der Kampagne und nur diese stehen im Mittelpunkt.

Interliving. Kücken für mich gemacht. Die Interliving Küchen bieten Qualität mit zahlreichen Designs, Kombinations- und Planungsmöglichkeiten, die sich auf das individuelle Zuhause anpassen lassen. Darüber hinaus gibt es 5 Jahre Hersteller-Garantie und viiieel Stauraum. Samu Haber übt sich an Zungenbrechern wie "Stauraumwundererweiterungsküchenelementen", sowie den daraus entstandenen neuen Kreationen "Wunderkücken", "Küchenalimente" oder "Kücken für mich gemacht."

"Mit seinen 43 Jahren spricht Samu Haber nicht nur genau unsere Zielgruppe an, sondern ist selbst ein Teil von ihr. Er wird mit seiner charmanten, unkonventionellen Art mit Sicherheit für frischen Wind im Werbeblock sorgen", so der Geschäftsführer von Interliving und dem Einrichtungspartnerring, VME Frank Stratmann.

Das Wesentliche - die Interliving Küche 3025

Die Interliving Küche der Serie 3025, in der Samu Haber im Werbespot zu sehen ist, präsentiert sich zeitlos modern und durchdacht geplant mit grauer Front und extra dünner Arbeitsplatte in heller Holz-Optik. Und was sind die "Stauraumwundererweiterungselemente?" Die Interliving Küche Serie 3025 setzt sich aus einem extra hohen Hochschrankelement, einer zentralen Kochinsel, einer geräumig gestalteten Küchenzeile und dekorativen Metallregalen zusammen. Die Kochinsel ist dabei speziell konzipiert. Innen sind große Auszüge mit extrem viel Stauraum; außen stehen wiederum mehrere Drehtürenschränke zur Verfügung. Ein markantes Extra bildet das Regalelement mit hervorgehobenem Metallrahmen in Schwarz und heller Rückwand - passend zur Arbeitsplatte und zum Thekenaufsatz.

DOWNLOAD MATERIAL Logo, 2 Pressebilder Samu Haber, Screen aus Video ( 62mb)

Dropbox LINK www.dropbox.com/sh/5ny9oc2f1ngcwcz/AAA0Oau5YFwabimkAwmYSyPCa?dl=0

Pressekontakt:

Inga Hörttrich

Tel. 0521 20885 - 122

E-Mail presse@einrichtungspartnerring.com

Original-Content von: Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell