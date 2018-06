Inga Hörttrich (Presse & Öffentlichkeitsarbeit, links) und Katja Sladky (Leitung Marketing) nahmen bei der Preisverleihung in Berlin die Auszeichnung für Interliving entgegen. / Interliving gewinnt German Brand Award / Möbelmarke in der Kategorie Special Mention ausgezeichnet / Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - Die Möbelmarke Interliving ist beim German Brand Award in der Kategorie Special Mention ausgezeichnet worden. Interliving konnte die unabhängige Jury aus Markenexperten dabei auf ganzer Linie überzeugen. Mit dem Prädikat "Special Mention" werden Arbeiten für besondere Aspekte in der Markenführung gewürdigt - eine Auszeichnung, die das Engagement um die Wettbewerbsfähigkeit honoriert.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die einmal mehr beweist, dass wir mit Interliving eine Möbelmarke geschaffen haben, die viele Menschen anspricht", so Hauptgeschäftsführer Frank Stratmann. "Wir setzen auf eine konsequente Markenführung, die sich crossmedial von TV, Print, Online bis hin zum Point of Sale durchzieht. Zusätzlich punktet das Interliving Sortiment durch hervorragende Qualität, fünf Jahre Herstellergarantie, zahlreiche Funktionen und Variantenreichtum. Wer stilvolle Möbel sucht, der ist bei uns richtig." Interliving ist seit Herbst 2017 am Markt. Das Sortiment ist bereits in rund 200 Möbelhäusern erhältlich.

Mehr als 1.250 Einreichungen haben sich in diesem Jahr beim German Brand Award dem Wettbewerb gestellt. Am Wettbewerb können ausschließlich Unternehmen teilnehmen, die durch das German Brand Institute, seine Markenscouts und Expertengremien nominiert wurden. Initiator ist der Rat für Formgebung, eine unabhängige und international agierende Institution, die 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet wurde.

