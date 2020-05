JobRad GmbH

Weltfahrradtag am 3. Juni 2020: Interview mit JobRad-"Fahrradheldin" und Bike Bridge-Gründerin Shahrzad Mohammadi

Freiburg (ots)

Shahrzad Mohammadi ist Sportwissenschaftlerin und Mitgründerin des Vereins Bike Bridge e.V. in Freiburg. Bike Bridge bietet Fahrradkurse für Migrantinnen an - und hat bislang mehr als 300 Frauen in den Fahrradsattel geholfen. Eine echte Fahrradheldin, findet JobRad! Ein Interview zum World Bicycle Day über Lieblingsrennradstrecken, Radfahrverbote für Frauen und das Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern.

Frau Mohammadi, wie kamen Sie auf die Idee, Bike Bridge zu gründen?

Im Sommer 2015 war ich zu Besuch in einem Flüchtlingswohnheim. Dort spielten Männer Fußball. Die Frauen verbrachten ihre Zeit meist drinnen. Und sie erzählten mir, dass es für sie kein Freizeitangebot gibt. So kam ich auf die Bike Bridge-Idee: Geflüchteten Frauen das Fahrradfahren beibringen!

Warum gerade Fahrradkurse?

Viele geflüchtete Frauen hatten in ihren Heimatländern keine Chance, Fahrradfahren zu lernen. Hier in Freiburg fahren fast alle Leute Fahrrad. Das ist auch eine große Motivation für unsere Kursteilnehmerinnen. Viele sagen uns, dass Fahrrad fahren für sie Freiheit bedeutet, weil sie damit überall hinkommen. Sie können sich auf zwei Rädern selbstständig und autonom fortbewegen. Unsere Fahrradkurse bauen außerdem Brücken zwischen Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und Menschen aus der lokalen Bevölkerung.

Wie läuft so ein Fahrradkurs ab?

Die Kurse finden zwei Mal wöchentlich statt und dauern insgesamt zwei Monate. Die Frauen unserer "Bike & Belong"-Kurse üben zunächst mit ehrenamtlichen Trainerinnen auf einem großen Platz. Sie lernen, sich auf dem Fahrrad zu halten und zu lenken. Aber das ist längst nicht alles. Wir bieten außerdem Reparaturworkshops, Kochevents und Fahrradtouren in die Umgebung an.

Was war Ihr bisher größter Erfolg in Ihrem beruflichen Leben?

Dass unsere "Bike & Belong"-Fahrradkurse inzwischen nicht nur in Freiburg, sondern auch in anderen Städten stattfinden. In Stuttgart zum Beispiel. In Frankfurt und Paris haben wir Pilotkurse durchgeführt. Dank der Förderungen der Aktion Mensch Stiftung und von JobRad kann Bike Bridge in den kommenden drei Jahren in weiteren zehn Städten in Deutschland Fahrradkurse anbieten.

Wie kann man Bike Bridge noch unterstützen?

Jede helfende Hand ist willkommen: Frauen können als Trainerinnen oder Kinderbetreuerinnen bei einem unserer "Bike & Belong"-Kurse mitmachen. Man kann sich auch als Schrauber oder Schrauberin in unseren Reparaturworkshops engagieren. Wir freuen uns außerdem über Geld- und Sachspenden wie etwa gebrauchte Damenräder, Helme und anderes Fahrradzubehör.

Wann haben Sie Fahrradfahren gelernt?

Ich bin im Iran aufgewachsen. Ich hatte Glück und habe mit fünf Jahren Fahrradfahren gelernt. Das war aber ungewöhnlich damals. In meiner Heimatstadt Maschhad hat mich als Jugendliche einmal ein Mann beim Radfahren angehalten und gesagt: "Du bist doch kein Junge, du darfst nicht Rad fahren." Ich habe ihm geantwortet: "Ich mache, was ich für richtig halte." Allerdings dürfte ich heute im Iran offiziell nicht mehr Fahrradfahren: Denn Ali Chamenei, Staatsoberhaupt des Iran, hat im Jahr 2017 Frauen das Fahrradfahren in der Öffentlichkeit verboten.

Welche Rolle spielt das Fahrradfahren heute in Ihrem Leben?

Eine sehr große Rolle! Bei meiner Arbeit für Bike Bridge dreht sich natürlich alles ums Fahrrad, weil wir geflüchtete Frauen und Migrantinnen in den Sattel bringen. Das Fahrrad ist aber auch mein Alltagsverkehrsmittel und mein Sportgerät. Ich fahre gerne hobbymäßig Rennrad. Eine meiner Lieblingsstrecken führt von Freiburg hinauf nach St. Peter. Für mich bedeutet Fahrradfahren auch Freiheit.

Was würden Sie tun, wenn Sie Deutschlands erste Fahrradministerin wären?

Ich würde überall eine sehr gute Fahrradinfrastruktur schaffen. Eine Autospur müsste zugunsten von einer Spur für Räder weichen, um die Vorgaben des Klimaziels zu erreichen. Und ich würde das Fahrradfahren fördern, um eine Gleichberechtigung von Auto und Fahrrad auf unseren Straßen herzustellen.

Kastentext: Shahrzad Mohammadi lebt seit 2013 in Freiburg, wo sie die Idee zur Gründung von Bike Bridge hatte. Zusammen mit ihren Kolleginnen Lena Pawelke und Clara Speidel hat sie 2015 ein erstes Konzept für das "Bike Bridge"-Programm entwickelt. Heute arbeiten ein 9-köpfiges hauptamtliches Organisationsteam und über 100 ehrenamtliche Trainerinnen sowie Helferinnen und Helfer bei Bike Bridge e.V. JobRad unterstützt die Ausweitung von Bike Bridge auf weitere Standorte durch regelmäßige Spenden.

