JobRad startet mit eigener Leasinggesellschaft

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG wird fortgesetzt. Hinzu kommt die neu gegründete JobRad Leasing GmbH, die ab sofort ebenfalls als Leasinggeber Vertragspartner von JobRad-Arbeitgebern ist.

Der Dienstradanbieter JobRad GmbH kooperiert ab sofort mit zwei Leasinggesellschaften: Neben dem langjährigen Partner MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG ist zukünftig auch die neu gegründete JobRad Leasing GmbH als Leasinggeber Vertragspartner von JobRad-Arbeitgebern. Die JobRad Leasing GmbH ist, ebenso wie die JobRad GmbH, eine Tochter der JobRad Holding GmbH und ebenfalls in Freiburg ansässig. Geschäftsführer des neuen Unternehmens ist der Leasingspezialist Roland Potthast, der als Führungskraft der JobRad GmbH den Aufbau der neuen Gesellschaft von Beginn an begleitet hat und über langjährige Branchenerfahrung verfügt.

Holger Tumat: "Mit zwei starken Partnern für die Zukunft sehr gut aufgestellt"

"Wir freuen uns, ab sofort zwei starke Partner an unserer Seite zu wissen, die mit uns gemeinsam das dynamische Kerngeschäft der JobRad GmbH weiterentwickeln", erklärt Holger Tumat, Geschäftsführer der JobRad GmbH. "Die weitreichende Erfahrung von Mercator-Leasing und die neu hinzugewonnene Leasingkompetenz im eigenen Haus ermöglichen uns, optimal auf die Anforderungen des schnell wachsenden Markts für Dienstradleasing zu reagieren. So sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt."

Als Leasinggeber erbringt die JobRad Leasing GmbH für Arbeitgeber identische Finanzierungsleistungen wie die MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG. Die seit über acht Jahren bestehende und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Leasingspezialisten aus Schweinfurt wird ebenfalls weiter ausgebaut. Roland Potthast erläutert dies so: "Gemeinsam mit Mercator-Leasing werden wir dazu beitragen, dass JobRad auch in Zukunft die beste Dienstleistung im Markt für Dienstradleasing anbietet und seine führende Position in der digitalen Geschäftsabwicklung weiter ausbaut."

Über JobRad®

Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Marken sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung (0,25 %-Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar kosten- und steuerfrei. Über 20.000 Arbeitgeber mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.

Pressekontakt:

Annette Treu | Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0761 205515-626 | annette.treu@jobrad.org | www.jobrad.org/presse

JobRad GmbH | Augustinerplatz 2 | 79098 Freiburg

