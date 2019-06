Dr. Wolz Zell GmbH

Blasengesundheit: mehr Schutz mit Laktobazillen

Neu: Spezielles Probiotikum von Dr. Wolz für gesunde Harnwege

Mehr als 50 Prozent aller Frauen haben mindestens einmal in ihrem Leben Probleme mit dem Urogenitaltrakt, insbesondere der Harnwege und der Blase. Ursache ist oft ein Ungleichgewicht der Scheidenflora. Die gesunde menschliche Vagina ist überwiegend mit Laktobazillen besiedelt. Je mehr Laktobazillen in der vaginalen Mikrobiota, desto besser für Blase und Harnwege. Das neue 'Darmflora plus URO' von Dr. Wolz enthält Biotin in Kombination mit speziellen Stämmen, die nachweislich die Zahl der Laktobazillen in der Scheidenflora erhöhen. Deren Zahl war auch eine Woche nach Absetzen des Präparats noch erhöht.

Besonders gefährdet sind Schwangere, weil die hormonellen Veränderungen im Körper der werdenden Mutter es den Bakterien erleichtern, bis in die Blase aufzusteigen. In der Regel werden bei Problemen im Urogenitaltrakt Antibiotika verschrieben. Allerdings werden durch die Antibiotika nicht nur die schädlichen Bakterien in den Harnwegen getötet. Auch die Scheiden- und die Darmflora wird in Mitleidenschaft gezogen. Ein intaktes Mikrobiom ist allerdings die Voraussetzung für ein gesundes Immunsystem. Häufige Blasenentzündungen in Kombination mit einer Antibiotikatherapie können daher das Immunsystem beeinträchtigen. Eine gestörte Scheidenflora kann zur Ansiedlung von pathogenen Keimen in der Scheide führen und damit auch das Infektionsrisiko der Blase erhöhen.

Darmflora plus URO enthält drei speziell ausgewählte Stämme von Milchsäurebakterien (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus) sowie Biotin, das zur Erhaltung gesunder Schleimhäute und damit zur Gesundheit der Blase, der Harnwege und der Vaginalgesundheit beiträgt. Mit dem enthaltenen Vitamin B12 unterstützt 'Darmflora plus URO' die Funktion des Immunsystems. Die Einnahmeempfehlung lautet zwei Mal täglich eine Kapsel zu einer Mahlzeit mit Flüssigkeit. Eine Packung 'Darmflora plus URO' mit 40 Kapseln (PZN 15397500) kostet EUR 17,20 und ist in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist vegan, glutenfrei und frei von Gelatine, Lactose, Fructose und Farbstoffen.

Über Dr. Wolz

Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.

