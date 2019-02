Dr. Wolz Zell GmbH

Brokkoli: Gesundheitspotenzial meist nicht ausgeschöpft

Dr. Wolz bringt hoch bioverfügbaren Brokkoliextrakt auf den Markt

Brokkoli ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Grund dafür sind vor allem dessen Sekundäre Pflanzenstoffe wie Quercetin und Glucoraphanin. Wer nun allerdings glaubt, sich durch reichlich Brokkoliverzehr etwas Gutes zu tun, wird ein Stück weit enttäuscht. Denn bei den meisten neueren Züchtungen sind leider nicht mehr viele dieser bioaktiven Pflanzenstoffe enthalten. Auch werden durch Lagerung, Tiefgefrieren und vor allem durch das Kochen die wertvollen Inhaltstoffe im Brokkoli weitgehend zerstört. Für alle, die Brokkoli aus gesundheitlichen Gründen verzehren oder therapeutisch einsetzen wollen, bietet Dr. Wolz jetzt einen speziellen hoch bioverfügbaren Brokkolisamenextrakt. Eine Kapsel 'Brokkoliextrakt+Aktiv-Enzym' (weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier: https://bit.ly/2UQc6N4) entspricht dabei ca. 500 g rohem Brokkoli.

Sinnvoll ist das Brokkoli-Präparat von Dr. Wolz auch für alle, die nicht jeden Tag Brokkoli essen wollen, sei es weil sie den Kohlgeschmack nicht mögen oder weil Kohl bei ihnen zu Blähungen führt. Denn bei 'Brokkoliextrakt+Aktiv-Enzym' liegen die bioaktiven Pflanzenstoffe des Brokkolis vor wie in der Natur und werden dem Körper genau dort frisch zur Verfügung gestellt, wo sie aufgenommen werden - im Dünndarm.

Der wichtige Inhaltsstoff Glucoraphanin muss nämlich nach dem Verzehr erst mithilfe des ebenfalls im Brokkoli enthaltenen Enzyms Myrosinase in das hochwirksame Sulforaphan umgewandelt werden. Dabei entsteht der typische Kohlgeruch und -geschmack. Im Darm setzen Darmbakterien diesen Umwandlungsprozess weiter fort. Wer von den wertvollen Inhaltsstoffen des Brokkolis, also vor allem dem Senfölglykosid Glucoraphanin, optimal profitieren will, sollte daher ein Extrakt nutzen, der zugleich auch das Enzym Myrosinase enthält. 'Brokkoliextrakt+ Aktiv-Enzym' von Dr. Wolz enthält beide Substanzen, die hier durch ein patentiertes und sehr schonendes Verfahren gewonnen wurden. Durch diesen Herstellungsprozess, bei dem die Temperaturen immer unter 40° Grad Celsius liegen, wird ein aktiv wirksames Kombinationskonzentrat gewonnen, bei dem der wichtige Sekundäre Pflanzenstoff Glucoraphanin durch das Enzym Myrosinase im Darm mithilfe der Darmbakterien frisch in die aktive Substanz Sulforaphan umgewandelt und so vom Körper genutzt werden kann. Reine Sulforaphan-Kapseln haben nämlich den Nachteil, dass Sulforaphan-Extrakt in der Regel nicht sehr stabil ist.

Ebenfalls in 'Brokkoliextrakt + Aktiv-Enzym' von Dr. Wolz enthalten ist Quercetin, ein hellgelber, natürlicher Sekundärer Pflanzenstoff, der in vielen Obst- und Gemüsesorten in der Schale oder im Randbereich vorkommt und dort eine Schutzfunktion ausübt. Auch der Quercetingehalt im Brokkoli verringert sich durch Lagerung und Verarbeitung deutlich. Allein durch das Kochen werden 75 bis 80 Prozent des Quercetins zerstört.

Brokkoliextrakt+Aktiv-Enzym von Dr. Wolz enthält Brokkolisamenextrakt (200mg) mit den beiden Sekundären Pflanzenstoffen Quercetin (30mg) und Glucoraphanin (20mg) sowie dem Aktivierungsenzym Myrosinase (2mg). Pro Tag reicht die Einnahme von einer Kapsel mit einem Getränk zu den Mahlzeiten. Sie sollte nicht mit heißen Getränken eingenommen werden. Eine Packung mit 60 säureresistenten Kapseln (PZN 15238842) kostet EUR 33,90 und ist in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist vegan und glutenfrei sowie frei von Gelatine, Lactose, Fructose und Farbstoffen.

Über Dr. Wolz

Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.

Weitere Informationen unter www.wolz.de.

