Toys"R"Us St. Augustin zieht positive Bilanz

Köln (ots) - Spielen kommt nie aus der Mode - deswegen feiert Toys"R"Us das von Spielzeugfans lang ersehnte Comeback in der huma Shoppingwelt in St. Augustin. Seit einem Monat nun hat die Filiale auf ca. 600m² ihre Pforten für kleine und große Spielzeugfans geöffnet. Grund genug, eine erste Bilanz zu ziehen und diese fällt durchweg positiv aus.

Auf einem Kleinflächenkonzept präsentiert der Spielwarenhändler die Sortimentshighlights aus Spielwaren, Plüschtieren, Partysortiment, Bau- und Spielsets und vielem mehr. Sowohl Herstellermarken wie beispielsweise LEGO und Playmobil wie auch die beliebten starken Eigenmarkenprodukte von Toys"R"Us lassen kleine wie große Herzen höherschlagen. Und auch sonst steht der kleine Filialkonzeptbruder seinen großen Filialschwestern mit kombiniertem Babybereich in nichts nach. Denn auch hier finden Kunden den gewohnten Servicestandard, wie beispielsweise den Geburtstagskorb-Service, den Star Card Service, die Preisgarantie und den Online-Bestellservice.

"Wir freuen uns, dass uns die Kunden in St. Augustin nicht vergessen haben und das Konzept der kompakten Ladenfläche mit einer Topauswahl aus unserem großen Sortiment aus dem Spielwarenbereich so positiv angenommen wird", so Carsten Grund, Verkaufsleiter bei Toys"R"Us. Aktuelle Angebote an Spielzeughighlights, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und freundliche Mitarbeiter sorgen dafür, dass große und kleine Spielzeugfans mühelos und bequem einkaufen können. Auch in St. Augustin stehen für Toys"R"Us die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und die Anforderungen der Eltern an erster Stelle. "Ich freue mich, dass Toys"R"Us endlich wieder hier nach St. Augustin zurückgekehrt ist. So ein richtiger Spielzeugfachmarkt hat hier in der Gegend absolut gefehlt", berichtet die Toys"R"Us Kundin Katharina S. aus Hangelar bei St. Augustin.

Vorbeischauen in der Toys"R"Us Filiale in St. Augustin lohnt sich daher nicht nur für Spielzeugfans auf jeden Fall.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 37 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.

