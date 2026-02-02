WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR macht Kinder und Jugendliche fit für die digitale Welt und gewinnt erfahrene Medienmanagerin aus NRW als Medienkompetenz-Managerin

Der WDR baut die Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen aus. Damit begegnet der Sender den wachsenden Anforderungen einer digitalen Medienwelt und leistet einen aktiven Beitrag zur Stärkung digitaler Souveränität. Für WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau ist es ein entscheidendes Zukunftsthema: „Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für eine funktionierende Demokratie. Wer Informationen nicht einordnen kann, bleibt außen vor. Wer aber weiß, wie Informationen entstehen, wie Algorithmen wirken und wie man sich schützt, kann selbstbestimmt denken und handeln – und genau diese Fähigkeit wollen wir bei Kindern und Jugendlichen in NRW gezielt stärken.“

Um die bereits bestehenden Angebote WDR noch weiter auszubauen und neue zu entwickeln, hat der Sender sich auch personell verstärkt und die Stelle einer Medienkompetenz-Managerin geschaffen, die mit dem WDR-Medienkompetenz-Team direkt in der Intendanz arbeitet. Mit Julia Schutz hat der WDR eine erfahrene Medienmanagerin gewinnen können. Sie wird verantwortlich sein für die strategische Weiterentwicklung und Koordination der Medienkompetenzangebote des WDR. Schutz war zuletzt Geschäftsführerin bei Antenne NRW und verfügt über exzellente Kontakte in die nordrhein-westfälische Medienbranche und zu Bildungsträgern. Die gelernte Medienökonomin und Journalistin hat umfassende Expertise im digitalen Marketing und in der Entwicklung von Kommunikationsstrategien.

Bereits heute liefert der WDR zahlreiche Bildungs- und Medienkompetenzangebote, darunter Workshops, Unterrichtsmaterialien, digitale Lernangebote in Form von Apps und AR-Anwendungen. In der App „Programmieren mit dem Elefanten“ lernen die Kleinsten schon die Grundzüge des Programmierens, bei der Sendung mit der Maus, wie KI funktioniert und im Kinderfernsehstudio greifen Schüler selbst zu Mikrofon und Kamera und erleben hautnah, wie Medien gemacht werden und wie sie wirken. Um die Kinder und Jugendlichen direkt zu erreichen, arbeitet der WDR eng mit dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW, der Landesanstalt für Medien NRW sowie mit dem Bibliotheksverband NRW zusammen. Diese Kooperationen laufen bereits sehr erfolgreich und sollen noch weiter ausgebaut und gestärkt werden.

