Lobster Data World: Neues digitales Ökosystem für umfassende Datenintegration

München (ots/PRNewswire)

Lobster, ein Softwareunternehmen, das Menschen und Daten miteinander vernetzt, beginnt mit der Einführung der Lobster Data World ein neues Kapitel in der Entwicklung digitaler Lieferketten. Das neu entwickelte Ökosystem beseitigt Datensilos, optimiert die Zusammenarbeit, ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und vereint alle Aspekte der Datenintegration in einem einzigen Offering. Die Lobster Data World wird das Rückgrat globaler Lieferketten bilden und Unternehmen dabei unterstützen, sich an die sich ständig ändernden Marktanforderungen anzupassen und Innovationen voranzutreiben.

„In einem unvorhersehbaren Umfeld sind Daten zu einer der wichtigsten Ressourcen geworden, mit denen Unternehmen Risiken minimieren und Wettbewerbsvorteile erzielen können", so Tim Srock, CEO von Lobster. „Die Lobster Data World ist nicht nur ein weiteres Produkt, sondern unsere Vision einer vollständig vernetzten Welt. Wir versetzen Unternehmen in die Lage, wiederkehrende Konnektivitätsprobleme zu lösen, Herausforderungen zu antizipieren und intelligentere, widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen."

Data World: Umfassende Lösung von Datenproblemen

Die Data World löst gezielt die größten Herausforderungen der modernen Datenintegration:

• Aufbrechen von Datensilos: Integration von Legacy-Infrastrukturen in moderne Cloud-Plattformen, um ungenutzte Daten freizusetzen.

• Reibungslose Zusammenarbeit: Sicherer Informationsaustausch in Echtzeit zwischen Handelspartnern über das Data Network.

• Intelligente Einblicke: Identifikation umsetzbarer Muster für smartere Entscheidungen durch KI-gestützte Analysen.

• Beschleunigte Innovation: Befähigung von Teams zur schnellen Entwicklung datengesteuerter Anwendungen.

• Vereinfachte Governance: Sicherer Datenzugriff und Umsetzung von Richtlinien durch integrierte Compliance-Funktionen.

Die vier Säulen der Lobster Data World

Data Network: Verbindet Versender, Einzelhändler, Logistikdienstleister, Spediteure und Technologieanbieter in einem nahtlosen, kontaktlosen Ökosystem. Hunderte von Netzwerkpartnern profitieren bereits von den Vorteilen der automatisierten Onboarding-Prozesse, der verbesserten Transparenz und den erheblichen Kosteneinsparungen.

Data Ecosystem: Unterstützt das Data Network durch die Vernetzung strategischer Partner mit einer kooperativen Community, einem dynamischen Marketplace und der kontinuierlichen Weiterbildung durch die Lobster Academy. Dieser integrierte Ansatz beschleunigt Innovationen, stärkt die Nutzer und fördert die Wertschöpfung für Kunden.

Data Products: Sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Lösungen für kritische Geschäftsprozesse. Mit wenigen Klicks können Unternehmen vollständig verwaltete Data Products für Einkauf, Logistik, E-Commerce und elektronische Rechnungsstellung nutzen.

Data Platform: Eine konfigurierbare Umgebung mit intuitiven Drag-and-Drop-Oberflächen, die es Benutzern – von Entwicklern bis hin zu Fachteams – ermöglicht, benutzerdefinierte Integrationen und Anwendungen zu erstellen und auf den Funktionen der Data Products aufzubauen.

„Technologie ist ein Enabler, aber Menschen sind die treibende Kraft hinter der Transformation", so Jethro Borsje, Chief Product Officer bei Lobster. „Deshalb ist die Lobster Data World intuitiv, skalierbar und benutzerfreundlich gestaltet – damit jeder Anwender die volle Funktionsvielfalt nutzen kann."

„Die Lobster Data World ist mehr als eine Weiterentwicklung – sie ist ein Paradigmenwechsel in der Konnektivität", fügte Gonçalo Gaiolas, Chief Product & Technology Officer bei SoSafe und Vorstandsmitglied von Lobster, hinzu. „Durch die Verbindung von Menschen, Systemen und Prozessen ebnet Lobster den Weg für ein anpassungsfähigeres und reaktionsfähigeres globales Lieferketten-Ökosystem."

Lobster stellte seine Data World am 14. Mai auf dem Data Hero Summit in München vor über 1.000 Teilnehmenden vor. Die Veranstaltung diente als Plattform für die Präsentation praktischer Anwendungsfälle, Partnerintegrationen und Live-Demos.

Über Lobster

Lobster ist ein Software-Entwicklungsunternehmen, das Menschen und Daten für eine bessere Zukunft miteinander vernetzt. Die Lobster Data World ist ein globales Daten-Ökosystem, das eine 360-Grad-Sicht auf Daten bietet und Herausforderungen effizient löst. Es reduziert Komplexität durch Echtzeit-Integration und intelligente Automatisierung, um Silos aufzubrechen und eine sichere Zusammenarbeit über komplexe Lieferketten hinweg zu fördern.

Mit Standorten in der DACH-Region, Großbritannien, Frankreich, Skandinavien und den Benelux-Ländern sowie mehr als 2.000 Kunden weltweit ermöglicht Lobster Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und in einer sich schnell verändernden digitalen Welt agil zu bleiben.

