WDRforyou bringt exklusiv Angela Merkel und Geflüchtete an einen Tisch

Zehn Jahre nach der Fluchtbewegung von 2015 setzt WDRforyou ein bislang einmaliges Projekt um: Fünf Geflüchtete aus Syrien, dem Iran und Afghanistan treffen in einem persönlichen Gespräch auf Angela Merkel – die politische Schlüsselfigur jener Zeit. Die ehemalige Bundeskanzlerin hatte exklusiv dem ausführlichen Gespräch mit WDRforyou zugesagt. "Wir reden immer viel über Menschen, die zu uns kamen, aber nicht mit den Menschen, die zu uns kamen. Und das fand ich spannend", so die ehemalige Bundeskanzlerin.

Mit dieser besonderen Produktion schafft WDRforyou einen Raum für persönliche Geschichten, offene Fragen und echte Begegnung. Das Gespräch, das am 26. Juni 2025 in einem syrischen Restaurant in Berlin aufgezeichnet wurde, ist mehr als eine Rückschau: Es ist ein Dialog auf Augenhöhe – persönlich, ungefiltert und politisch relevant.

Die Teilnehmenden erzählen von ihrem Ankommen in Deutschland, von Hoffnung und Hürden, von Rassismus, Ausdauer und Neuanfängen. Darunter: eine afghanische Studentin, die mit ihrer Familie im Kirchenasyl lebte, und ein junges iranisches Paar, das 2016 in Clausnitz von einem fremdenfeindlichen Mob empfangen wurde. Ihre Geschichten stehen exemplarisch für viele – und für ein Jahrzehnt, das Deutschland verändert hat.

WDRforyou geht jedoch noch einen Schritt weiter: Moderiert von Borhan Akid und Bamdad Esmaili, richtet sich der Blick des Gesprächs auch auf Angela Merkel: Ihre Haltung zu Themen wie Zurückweisungen an den Grenzen, Integration oder Familiennachzug könnte neue Debatten auslösen – oder alte neu entfachen.

„10 Jahre danach: Geflüchtete im Gespräch mit Angela Merkel“ wird am Montag, 30. Juni 2025 in der ARD Mediathek veröffentlicht. Auszüge erscheinen auf zahlreichen weiteren Kanälen.

Über WDRforyou:

WDRforyou ist das mehrsprachige Informationsangebot des Westdeutschen Rundfunks für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung. Auf Arabisch, Persisch und Deutsch – auf TikTok, Facebook, Instagram und in der ARD-Mediathek. WDRforyou erzählt, erklärt, begleitet – nah an der Lebenswirklichkeit seiner Community und mit dem Anspruch, Stimmen sichtbar zu machen, die sonst oft überhört werden, aber auch zu erklären, wie Abschiebungen funktionieren und wer in Deutschland bleiben darf und wer nicht.

