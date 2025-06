WDR Westdeutscher Rundfunk

„Mitmischen! beim WDR-Radio“ – Blick hinter die Kulissen möglich

Dialog, Teilhabe, Einblicke – Mitmischen! Wer Lust hat, einen interaktiven Einblick in die Arbeit von WDR-Radiomacherinnen und -machern zu erhalten und via Videokonferenz live dabei zu sein, wie eine Sendung geplant und „gefahren“ wird, hat am 3. Juli 2025 von 9:30 Uhr bis 12 Uhr die Gelegenheit dazu. Interessierte können sich noch bis zum 30. Juni für die Dialog-Veranstaltung „Mitmischen! beim WDR-Radio“ anmelden.

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die Radioredaktionen von 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5 und Cosmo. Insgesamt gibt es neun redaktionelle Stationen – gefragt sind dabei vor allem die Stimmen und Perspektiven der Teilnehmenden.

WDR 5-Moderator Sebastian Moritz wird zu Beginn die Arbeit der WDR-Kolleginnen und -Kollegen in einem digitalen Teams-Gespräch vorstellen. Anschließend können die Teilnehmenden den WDR-Programmmacherinnen und Moderatoren in jeweils einer von neun Einzel-Redaktionen virtuell über die Schultern schauen, Fragen stellen und Anregungen geben. Zur Auswahl steht die junge WDR-Marke 1LIVE, die Redaktion von WDR 2, die Morgen-Show und das Musikmagazin „Tonart“ von WDR 3, bei WDR 4 die Redaktionskonferenz, das Vormittagsquiz und die Musikredaktion, das WDR 5 Morgenecho und WDR 5 Politikum sowie das junge internationale Angebot COSMO von WDR, rbb und Radio Bremen.

Im Anschluss an die Redaktionsbesuche kommen alle Teilnehmenden noch einmal im Teams-Plenum zusammen, um ihre Eindrücke auszutauschen und mit den Programmmachenden zu diskutieren.

Ausführliche Informationen und das Anmeldeformular sind zu finden unter: Mitmischen! beim WDR-Radio.

