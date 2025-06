WDR Westdeutscher Rundfunk

Sommer, Sonne, Chaos: Neue WDR-Kinderserie „Campsite“ ab 20. Juni 2025 in der ARD Mediathek

Endlich Sommer! Damit beginnt auf dem Campingplatz von Andrines Eltern die schönste Zeit des Jahres: Alle ihre Freunde reisen an – und die Campingplatz-Clique ist wieder vereint. Doch wo alle zusammen sind, gibt es nicht nur Spaß und Abenteuer, sondern auch Chaos, Streiche, kleine Tricks und große Gefühle. Aber am Ende geht es doch immer um eines: echte Freundschaft.

Ab dem 20. Juni 2025 sind in der ARD-Mediathek die ersten 16 Folgen der Realfilmserie „Campsite“ zu sehen – eine norwegische Coming-of-Age-Serie für Kinder von acht bis 13 Jahren. Weitere 17 Folgen stehen am 11. Juli 2025, sowie (17 Folgen) am 01. August 2025 bereit.

KiKA strahlt die Serie ab dem 04. August 2025 täglich um 15:50 Uhr linear aus.

In insgesamt 50 Episoden, die jeweils eine Länge von fünf bis zehn Minuten haben, begleitet „Campsite“ eine bunte Clique aus Freundinnen und Freunden, die den Sommer gemeinsam auf einem Campingplatz verbringt. In der Theorie beginnt für die eingeschworene Gruppe damit die schönste Zeit des Jahres – doch unerwiderte Liebe, falsche Gerüchte, erkaufte Freundschaften, unerwünschte Ängste, neue Konkurrenten und vieles mehr bringen die Heranwachsenden in aufregende Konfliktsituationen. Können die Freunde ihre Konflikte lösen und gemeinsam einen unvergesslichen Sommer erleben?

Die Themen sind lebensnah und auf Augenhöhe erzählt, die Geschichten spiegeln den emotionalen Alltag der Jugendlichen wider – mit Tiefgang, Witz und jeder Menge Herz. Zur Kernzielgruppe gehören Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren.

„Campsite“ ist eine Produktion von NRK Super (Norwegen) in Zusammenarbeit mit Monster, wurde vom WDR über Beta Film angekauft und für das deutsche Publikum synchronisiert. Die redaktionelle Verantwortung im WDR liegt bei Pascal Dombrowicz und Jens Opatz.

