Masked News! Palina Rojinski und Rea Garvey treten ab Samstag, 23. November bei "The Masked Singer" gegen wechselnde Promi-Duos an

Unterföhring (ots) - Tolle Stimmen - schöner Auftakt: "The Voice of Germany" begeistert zum Staffelstart am Donnerstag 3,93 Millionen Musikfans (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) auf ProSieben. In der ProSieben-Senderzielgruppe lassen sich gute 10,3 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen die Rückkehr der #TVOG-Coaches Samu Haber, Yvonne Catterfeld und Mark ...

mehr