Musik im Ohr! "The Voice of Germany" sehen zum Staffelstart 3,93 Millionen Zuschauer:innen

Unterföhring (ots)

Tolle Stimmen - schöner Auftakt: "The Voice of Germany" begeistert zum Staffelstart am Donnerstag 3,93 Millionen Musikfans (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) auf ProSieben.

In der ProSieben-Senderzielgruppe lassen sich gute 10,3 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen die Rückkehr der #TVOG-Coaches Samu Haber, Yvonne Catterfeld und Mark Forster auf die roten Stühle nicht entgehen. Gespannt verfolgen sie, wie sich #TVOG-Newcomer Kamrad in seinem ersten Coach-Fight gegen die erfahrene Coach-Konkurrenz schlägt.

Diese Talente stehen schon heute um 20:15 Uhr in der zweiten Ausgabe der Blind Auditions in SAT.1 auf der Bühne:

René Schlothauer - 45, Köln / NRW

Cecile Centeno - 39, Zürich / Schweiz

Gabriela Kyeremateng - 25, Dortmund / NRW

Kai-Olaf Stehrenberg - 44, Hannover / Niedersachsen

Iman Rashay - 23, Köln / NRW

Maren & Christian Janowsky - 27 & 61, Berlin

Gabriel Alvarez Perez - 23, Nähe Zwickau / Sachsen

Pasquale & Michele Tibello - 31 & 31, Bergheim / NRW

Lisandra Estevez Gonzalez - 25, Köln / NRW

Michael Wilhelm - 36, Saarbrücken / Saarland

Jenny Hohlbauch - 20, Nähe Esslingen am Neckar / Baden-Württemberg

Alle Informationen und Bilder der Talente der neuen Staffel "The Voice of Germany" gibt es auf der #TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de/TVOG2024.

Die neue Staffel "The Voice of Germany" - donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und freitags in SAT.1. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.

