VISION.A

VISION.A Awards 2024: Emotionen pur auf großer Bühne

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Vorhang auf, Bühne frei: Die diesjährigen VISION.A Awards wurden am Dienstag im Anschluss an die VISION.A Zukunftskonferenz powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR feierlich im Wintergarten Varieté in Berlin verliehen. Viele spannende Projekte und Personen hatten sich beworben, 25 von ihnen haben es geschafft und eine der begehrten Trophäen in Gold, Silber oder Bronze sowie Mediabudgets im Gesamtwert von 50.000 EUR gewonnen.

Im Anschluss an die VISION.A Zukunftskonferenz rollten die Veranstalter bereits zum neunten Mal den roten Teppich im berühmten Berliner Wintergarten Varieté aus und verliehen die prestigeträchtigen VISION.A Awards. Seit ihrer Premiere im Jahr 2016 haben sich die VISION.A Awards als feste Größe etabliert und sind zu einem Synonym für Innovation und Exzellenz in der Apotheken- und Gesundheitsbranche geworden.

In insgesamt neun Kategorien prämierte die fachkundige Jury aus Brancheninsider:innen die Einreichungen und kürte 25 von ihnen zu den Preisträger:innen des Jahres 2024. Beispielhaft für die vielen emotionalen Momente war die Verleihung des Preises an Uta Mühle von der Schmetterling-Apotheke aus Gotha. Ihr Team hatte sie ohne ihr Wissen in der Kategorie "Beste:r Unternehmer:in in Krisenzeiten" vorgeschlagen. Die Freude und Überraschung standen ihr förmlich ins Gesicht geschrieben, als ihr Name verkündet wurde.

Die Preise wurden von den Mitgliedern der neunköpfigen Jury überreicht. Die Jury 2024: Tom Bellartz, Michele Mario Gebauer, Antonie Hansen, Patrick Hollstein, Natascha Richter, Dr. Philipp Siebelt, Nadine Tröbitscher, Lena Ungvári, Dirk Vongehr.

Tom Bellartz, Initiator der VISION.A Awards und CEO der ELPATO Medien GmbH, zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Einreichungen und bedankte sich bei den mehr als 250 anwesenden Gästen, von denen viele bereits die inspirierende Konferenz am Nachmittag verfolgt hatten. "Es ist uns ein besonderes Anliegen, die großartigen Leistungen und Innovationen, die in den Apotheken und der gesamten Branche erbracht werden, gebührend zu würdigen. Dieser Abend gehört ihnen, den mutigen Gestaltern und Gestalterinnen unserer Apotheken-Zukunft", so Bellartz.

Erstmals war in diesem Jahr die ARZ Haan AG exklusiver Partner der Veranstaltung und stellte mit Vorstandssprecher Dr. Philipp Siebelt ebenfalls einen Juror bei den Awards: "Wir sind nicht nur begeistert von der Konferenz und Awardshow selbst, sondern vor allem von den vielen ausdrucksstarken Einreichungen, die wir im Vorfeld erhalten haben. Sie beweisen, wie kreativ, vielfältig und innovationsstark die Apothekenbranche doch ist. Genau das hier heute auf der Bühne auszeichnen zu dürfen, hat uns sehr erfüllt", berichtet Dr. Siebelt, der den Sonderpreis für Corporate Social Responsibility überreichte.

Das sind die Preisträger:innen der VISION.A Awards 2024:

Beste Innovation: Apotheke & Arzneimittel

Gold: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, FRONTPRO - das innovative Antiparasitikum

Silber: Das Connecticum, Hybride Medien für Ausbildung & Apotheke

Bronze: ApoVid GmbH, Digitale Apothekentools

Beste Kampagne: Apotheke & Arzneimittel

Gold: MediosApotheke, "Mission Gesunderhaltung"

Silber: Johann Strauss Apotheke, "Wir sind jung. Wir sind bunt. Wir sind für alle da."

Bronze: Berding Apotheken, "Dem Apotheken-Nachwuchs Flügel verleihen"

Beste Kampagne: Apotheke & Pflege

Gold: APOTHEKE.BERLIN

Beste Kampagne: Nachwuchs & Integration

Gold: Das Konzept Lernapotheke, BS06 Hamburg

Silber: Nikola Boskovic, Farmaceut u Nemackoj

Bronze: Recruiting-Game, Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Beste:r Unternehmer:in in Krisenzeiten

Gold: Stephanie Schnare, Torhaus Apotheke

Silber: Philip Winter, Buchner-Apotheke

Bronze: Uta Mühle, Schmetterling Apotheke

Bester Healthcare-Content

Gold: Vita Health Media GmbH, @apotheken_umschau

Silber: Anja Zierath, @die_apotheken_anja

Bronze: Jan & Janet Olgemöller, @schwanenbuschapotheke

Bestes Design: Apotheke & Arzneimittel

Gold: ipalat, Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH

Silber: MEDICE Health Family, MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Bronze: Herby Family - Monsterstark, Heidi Pharma GmbH

Engagement für die Apotheke

Gold: Ariel Wagner, "Mission: Apotheke vor Ort"

Silber: Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG, "Über Medikationsfehler reden - Menschenleben retten!"

Bronze: Apo.Tiger, "Gemeinsam für die Apotheke vor Ort"

Sonderpreis: Corporate Social Responsibility

Gold: Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V., "Langfristige pharmazeutische Nothilfe im Ukraine-Krieg"

Silber: Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, "Nachhaltig die Zukunft gestalten"

Bronze: Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, "Eau Thermale Avène x Toni Garrn Foundation: Was bewirken. Hautnah"

Original-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell