VISION.A Awards 2024: Letzte Chance zur Bewerbung!

Berlin (ots)

Wer sich die Chance sichern möchte, eine:r der Preisträger:innen der diesjährigen VISION.A Awards zu sein, hat noch bis zum 2. August Zeit, sich zu bewerben. Anschließend entscheidet eine fachkundige Jury über die Gewinner:innen, die am 10. September im Wintergarten Varieté Berlin die ikonischen Trophäen entgegennehmen. APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE prämieren zudem mit Mediabudgets im Gesamtwert von 50.000 EUR. Als exklusiver Veranstaltungspartner ist die ARZ Haan AG mit an Bord.

Nominiert wird in diesem Jahr in den folgenden neun Kategorien:

Bester Healthcare-Content

Beste Kampagne: Apotheke & Arzneimittel

Beste Kampagne: Apotheke & Pflege

Beste Kampagne: Nachwuchs & Integration

Beste Innovation: Apotheke & Arzneimittel

Bestes Design: Apotheke & Arzneimittel

Beste:r Unternehmer:in in Krisenzeiten

Engagement für die Apotheke

Sonderpreis: Social Impact

Bereits seit 2016 werden jährlich im Rahmen der VISION.A Zukunftskonferenz Personen und Projekte ausgezeichnet, die innerhalb der Healthcarebranche für frischen Wind sorgen und den Mut haben, neue Wege zu gehen. In diesem Jahr wird das Veranstaltungsformat von der ARZ Haan AG, einem der führenden Dienstleister im Bereich Finanz- und Softwarelösungen und innovativer Impulsgeber im Gesundheitswesen, als exklusiver Partner begleitet.

"Die VISION.A hat sich als Networking-Plattform etabliert, die den Ideenaustausch zwischen den Akteuren antreibt. Daraus entstehen bedeutende Leitplanken für ein zukunftsgerichtetes Denken und Handeln - genau dafür stehen auch wir als Unternehmensgruppe. Als standeseigenes Unternehmen mit über 50-jähriger Geschichte freuen wir uns deshalb besonders, in diesem Jahr als Partner an Bord zu sein", erklärt Dr. Philipp Siebelt, Vorstand der ARZ Haan AG. "Durch gruppeneigene Synergien schaffen wir darüber hinaus Mehrwerte, die den Apotheken vor Ort auch in Zukunft helfen werden, in sich verändernden Marktumgebungen zu bestehen. Hier liegt ein Fokus auf dem Zukunftsthema der Vernetzung von Apotheke und Pflege."

"Mehr denn je ist es notwendig, den Leistungen Einzelner Aufmerksamkeit zu schenken und Wertschätzung zu vermitteln - denn Innovationen, die die Branche auch in einem schwierigen Marktumfeld voranbringen, sind das, was das Gesundheitswesen jetzt benötigt. Unsere Jury freut sich bereits heute, an den Ideen und Visionen im Rahmen der VISION.A Awards teilhaben zu dürfen", erläutert Tom Bellartz, Initiator der VISION.A Zukunftskonferenz und CEO der ELPATO Medien GmbH.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Wien und Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell