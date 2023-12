VISION.A

VISION.A Awards 2023: Das sind die Preisträger:innen

Das Geheimnis ist gelüftet: Die diesjährigen VISION.A Awards wurden am Dienstag im Anschluss an die VISION.A Zukunftskonferenz powered by APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR feierlich im Kino International in Berlin verliehen. Viele spannende Projekte und Personen hatten sich beworben, 20 von ihnen haben es geschafft und eine der begehrten Trophäen sowie Mediabudgets im Gesamtwert von 50.000 EUR gewonnen.

Im Anschluss an die VISION.A Zukunftskonferenz rollten die Veranstalter bereits zum achten Mal den roten Teppich im berühmten Berliner Kino International aus und verliehen die prestigeträchtigen VISION.A Awards. Die Preise wurden erstmals 2016 ausgeschrieben und verliehen.

In insgesamt acht Kategorien prämierte die fachkundige Jury aus Brancheninsider:innen die Einreichungen und kürte 20 von ihnen zu den Preisträger:innen des Jahres 2023. Besonders emotional war die Verleihung des Sonderpreises für Corporate Social Responsibility an Laura Mohn und Maria Möller von 'talking hands', die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kindern mit Hilfe von liebevoll illustrierten Daumenkinos das Erlernen von Zeichensprache einfacher zu gestalten.

Initiator Tom Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH, bedankte sich für die vielen Einreichungen und begrüßte die rund 200 Gäste, von denen viele bereits tagsüber die nachmittägliche Konferenz live verfolgt hatten: "Uns ist wichtig, dass die tollen Leistungen und Innovationen, die in den Apotheken, aber auch in der Branche insgesamt erbracht werden, an diesem Abend angemessen gewürdigt und wertgeschätzt werden."

Die Preise wurden von den Jurymitgliedern überreicht. Die Jury 2023: Tom Bellartz, Melanie Dolfen, Patrick Hollstein, Anja Löst, Anike Oleski, Nadine Tröbitscher, Lena Ungvári, Dirk Vongehr.

Das sind die Preisträger:innen der VISION.A Awards 2023:

Bester Podcast Apotheke & Arzneimittel

Tablettentalk, Tabea Biereder & Marie Rickmann The Sex Gap, Wort & Bild Verlag

Beste:r Influencer:in Apotheke & Arzneimittel

MediosApotheke Simone Gansewig Anna Martius 'Annmazing'

Beste Kommunikation Cannabis

Medizinal.com, Bezirksapotheken Berlin

Beste Kampagne Apotheke & Co.

kinkgesund, Bezirksapotheken Berlin Spürbar stark, Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Die ApoTiger

Beste Innovation im Gesundheitsbereich

Allegra Allergietabletten DR. VIVIEN KARL Intimpflege Buggyplan

Bestes Re-Design eines bestehenden Produkts

Cäcilien-Apotheke, Trang Luu-Frieling Globuli-Dosierspender, Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG Tannosynt, Almirall Hermal GmbH & DERMASENCE, Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG

Menschen aus der Apotheke

Natascha Richter Antonie Hansen Sandra Voigt

Sonderpreis CSR

talking hands, Laura Mohn & Maria Möller

Die EL PATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Weiteres Bild- und Medienmaterial zur VISION.A stellen wir auf Anfrage an vision.a@apotheke-adhoc.de gern zur Verfügung.

