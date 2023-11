VISION.A

VISION.A am 5.12.2023: Arzneimittelversorgung am Abgrund

Berlin (ots)

Tausende demonstrieren, Apotheken streiken und schließen, Ärzt:innen, Apotheker:innen und andere Heilberufe schließen sich im Protest zusammen. Die Lieferengpässe sind groß wie nie, die Kassen leer. Es steht schlecht um die Arzneimittelversorgung und die Apotheken. Die Zukunftskonferenz VISION.A befasst sich deshalb mit der aktuellen Situation und wagt Prognosen, wie es 2024 und darüber hinaus weitergeht. Am 5.12.2023 wird der Konferenznachmittag nur diesem Thema gehören; der Abend dann der Verleihung der VISION.A Awards 2023. Der Titel der Konferenz kann deutlicher kaum sein: "Arzneimittelversorgung am Abgrund: Warum Kinder schlecht versorgt werden und Apotheken sterben"

Vor knapp 20 Jahren brachte die damalige rot-grüne Bundesregierung, assistiert von CDU/CSU, die letzte große Apothekenreform auf den Weg. Versandhandelslegalisierung, Mehrbesitz, OTC-Preisfreigabe, Honorarreform - zwei Dekaden später stehen die Arzneimittelversorgung und die Apotheken auch infolgedessen vor einer Zerreißprobe.

Es ist erneut eine SPD-geführte Bundesregierung, die die Apotheken durch die Hintertür liberalisieren will. Der damalige Berater von Ministerin Ulla Schmidt ist heute selber im Amt: Karl Lauterbach. Die langfristigen Folgen dieser Reform namens GMG: Eine Destabilisierung der Arzneimittelversorgung, Produktionsabbau oder -verlegung, Lieferengpässe, Apothekensterben, Innovationsstau, Mitarbeiterdemotivation und -mangel, Honorarstagnation und vieles mehr.

Umso wichtiger ist es, den Blick auf die aktuellen Pläne der Bundesregierung, auf mögliche Folgen und auch auf Lösungen zu richten. Die Konferenz VISION.A, powered by APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR, wird dies am 5.12.2023 im Berliner KINO INTERNATIONAL angehen.

"Die Arzneimittelversorgung ist mittlerweile fragil, die Stimmung in der Branche schwankt zwischen resigniert und wütend. Wir öffnen noch einmal das Ventil, wollen aber nicht nur Druck ablassen, sondern auch Lösungen anbieten", sagt Initiator Tom Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC.

Das Programm der Konferenz mit Expert:innen und Meinungsbildern wird in wenigen Tagen veröffentlicht. Eine Anmeldung für Konferenz und Awardverleihung ist kostenlos unter diesem Link möglich. Die Zahl der Tickets ist limitiert. Die Konferenz wird zusätzlich kostenfrei im Livestream übertragen.

Die EL PATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell