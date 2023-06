VISION.A

Jetzt bewerben: Ausschreibung für die VISION.A Awards 2023 gestartet

Berlin (ots)

In insgesamt acht Kategorien sind heute die Ausschreibungen für die VISION.A Awards 2023 veröffentlicht worden. Die Frist läuft bis zum 1. September und ermutigt die unterschiedlichsten Akteur:innen aus Apotheke, Pharma und Kommunikation, sich um einen der prestigeträchtigen Awards zu bewerben. Präsentiert werden die Awards von APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und der APOTHEKENTOUR.

Erstmals seit Beginn der Verleihung im Jahr 2016 werden die Awards nicht in Berlin vergeben: Am 28. Oktober werden die Preisträger:innen in der Bochumer Jahrhunderthalle in einem festlichen Rahmen gefeiert. Bis zum 1. September haben Einzelpersonen, Teams, Unternehmen, Initiativen, Agenturen und Verbände noch Zeit, ihre Bewerbungen einzureichen und die Jury aus Expert:innen zu überzeugen.

Attraktiv macht die Awards besonders ihre Vielfalt an Themen. Für die Kategorien "Beste:r Influencer:in Apotheke & Arzneimittel" und "Bester Podcast Apotheke & Arzneimittel" ist die Verknüpfung von Wissensvermittlung und Unterhaltung ein Motiv, das bereits in der Vergangenheit zu vielen spannenden Bewerbungen geführt hat. Die Auszeichnungen in den Kategorien "Beste Kampagne Apotheke & Co." und "Beste Kommunikation Cannabis" sollen besonders solche Initiativen und Personen ehren, die sich im Praxisalltag der Apotheken in den jeweiligen Themen einen Namen gemacht haben. Aber auch außerhalb der Apotheke gibt es Highlights, die eine Ehrung verdienen, zum Beispiel in den Kategorien "Bestes Re-Design eines bestehenden Produkts" und "Beste Innovation im Gesundheitsbereich". Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder einen "Sonderpreis CSR", der außergewöhnliches Engagement in wohltätigen und gemeinnützigen Bereichen prämiert. Zusätzlich werden in einer weiteren Kategorie auch Menschen aus der Apotheke ausgezeichnet, die in den vergangenen Monaten Außergewöhnliches geleistet haben.

Die feierliche Verleihung findet zum Abschluss der diesjährigen APOTHEKENTOUR am letzten Oktoberwochenende in der wunderschönen Jahrhunderthalle in Bochum statt. Mit dabei sein werden nicht nur die Nominierten, sondern auch viele hundert weitere Gäste.

"Mit der Themensetzung unserer diesjährigen Awards senden wir ein starkes Zeichen für das Engagement der Apothekenteams in den Vor-Ort-Apotheken, die oft nicht nur im Rahmen ihres Jobs, sondern auch aus Leidenschaft Aufklärung betreiben, Initiativen starten und Visionen verfolgen, wo andere stehenbleiben.", sagt Thomas Bellartz, Initiator der VISION.A Awards und selbst Mitglied der diesjährigen Jury.

Interessierte werden ermutigt, bis zum 1. September eine kreative und aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an award@apotheke-adhoc.de einzureichen. Neben den prestigeträchtigen Awards werden die Gewinner:innen mit Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC und/oder PTA IN LOVE im Gesamtwert von mehr als 50.000 EUR belohnt. Alle Informationen zu der VISION.A Zukunftskonferenz und den VISION.A Awards gibt es auf vision.apotheke-adhoc.de.

-

Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 70 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

