Podcast „Sportschau F“: Und täglich grüßt die Frauen-Fußball-EM

Alles rund ums Turnier und das deutsche Team: Den Podcast „Sportschau F“ gibt es vom 30. Juni bis 28. Juli 2025 anlässlich der Fußballeuropameisterschaft der Frauen täglich. Durch die 15-minütigen Folgen führt Christina Schröder (NDR), die in der Zeit ganz nah am DFB-Team dran ist. Sie meldet sich mit Vorberichten und Analysen vom Turnier in der Schweiz.

Einen Vorgeschmack auf den täglichen „Sportschau F“-Podcast zur EM gibt es schon jetzt: Christina Schröder sprach im Trainingslager in Herzogenaurach mit DFB-Spielmacherin Linda Dallmann: https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:publication:1917e3e0ac532def/

Der Podcast „Sportschau F“ rückt seit März 2025 inspirierende Frauen aus dem Sport ins Rampenlicht und erzählt ihre Geschichten, Leistungen und Perspektiven. In sehr persönlichen und unterhaltsamen Gesprächen geht es auch darum, was man aus dem Sport fürs Leben lernen kann. Nach der Frauen-Fußball-EM gibt es ab dem 29. Juli immer sonntags eine neue Folge. In der ersten spricht Friederike „Freddie“ Schürheck (WDR 1LIVE) mit Paralympics-Siegerin Maike Hausberger. Neben Freddie Schürheck ist Kerstin von Kalckreuth (WDR) Host des Podcasts.

Den Podcast „Sportschau F“ gibt es in der ARD Audiothek, im Radio bei WDR 5, auf sportschau.de und überall, wo es Podcasts gibt. Hier finden sich auch alle Folgen von März bis jetzt jederzeit zum Nachhören.

Weitere Infos: https://www.sportschau.de/podcasts/sportschau-f

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

