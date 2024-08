EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Bosse-Huber: Gemeinsamer Austausch über Ländergrenzen hinaus

EKD-Delegation reist zur Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa nach Rumänien

Eine Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nimmt vom 27. August bis zum 2. September an der 9. Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) in Hermannstadt/Sibiu, Rumänien, teil. Die Vollversammlung steht unter dem Motto „Im Licht Christi – zur Hoffnung berufen”.

„Gerade in diesen Zeiten, in denen Kriege, Unruhen und Anschläge unser Leben zu bestimmen scheinen. In denen Parteien Zuspruch finden, die rechtsradikale Parolen schreien, ist es umso wichtiger, dass wir uns als Christinnen und Christen auf den Grund unseres Glaubens besinnen“, sagt Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber. „Der gemeinsame Austausch“, so Bosse-Huber weiter, „trägt dazu bei, dass wir miteinander nachdenken, diskutieren und einander immer besser kennenlernen und verstehen – über alle Ländergrenzen hinaus.“

Erwartet werden in Sibiu mehr als 200 Delegierte, Beobachterinnen und Beobachter, Expertinnen und Experten, Gäste aus der ökumenischen Welt und Gäste aus der Region sowie Stewards und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zur GEKE-Vollversammlung:

Die Vollversammlung ist das oberste Organ der GEKE. Sie entscheidet, wie der Auftrag der Kirchengemeinschaft in den kommenden Jahren erfüllt werden soll. Dazu nimmt sie die Ergebnisse der von der 8. Vollversammlung 2018 in Basel beschlossenen Arbeit entgegen, sie entscheidet über die neuen Aufgaben der Kirchengemeinschaft als Grundlage für die Formulierung der Arbeitsrichtlinien für die kommenden Jahre, sie wählt einen neuen Rat, der die Umsetzung ihrer Beschlüsse überwacht und die GEKE bis zur nächsten Vollversammlung leitet, sie schafft einen Raum, in dem Kirchengemeinschaft in Form von Gemeinschaft im Gottesdienst und im gemeinsamen Leben, Arbeiten und Feiern verwirklicht wird.

