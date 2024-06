Straubinger Tagblatt

Söders Regierungserklärung

Straubing (ots)

(...) Jetzt kommt es darauf an, "vom Reden ins Machen" zu kommen, wie CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek immer wieder betont. Wenn Bürger, Handwerker, Selbstständige und Unternehmer in zwei Jahren zu dem Ergebnis kommen, dass sich trotz Söders "Update" doch wieder nichts geändert hat, dann wäre dies ein weiteres Programm zur Beschleunigung des Misstrauens der Regierten in die Regierenden. Das kann sich die Gesellschaft nicht mehr leisten - Markus Söder erst recht nicht. Schon wird wieder vermutet, dass sein ehrgeiziges "Bayern-Update" auch etwas mit Kanzlerambitionen zu tun haben könnte.

