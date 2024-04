Caring Moms Group

Shouguang setzt auf neue hochwertige Produktivkräfte für den industriellen Wandel

Shouguang, China (ots/PRNewswire)

Shouguang, in Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong gelegen, hat die Industrialisierung aktiv gefördert, sein Industriesystem modernisiert und aufstrebende Industrien ausgebaut.

Das Schlagwort der beiden Sitzungen – „neue hochwertige Produktivkräfte" – bringt die Prioritäten der künftigen Entwicklung Chinas auf den Punkt. Die neuen hochwertigen Produktivkräfte, mit der Innovation als führender Kraft, lösen sich von den traditionellen wirtschaftlichen Wachstumsmustern und Produktionsentwicklungspfaden und konzentrieren sich auf ein hochtechnologisches, hocheffizientes und hochwertiges Wachstum. Shouguang baut seine verarbeitende Industrie aus, um neue Qualitätsproduktionskräfte zu fördern.

Das 360.000-Tonnen-Spezialpapierprojekt der Shandong Xianhua New Materials Technology Co Ltd. mit einer Gesamtinvestition von 3,6 Milliarden Yuan (498 Millionen Dollar) ist ein bedeutungsvolles Projekt der Provinz. Die Anlage wird in drei Phasen errichtet und hat eine Jahresproduktion von 45.000 Tonnen an hochwertigem Spezialpapier. Es wird der führende Standort des Landes für die Produktion, Forschung und Entwicklung von Spezialpapier sein.

Yingling Semiconductor New Materials (Weifang) Co Ltd mit Sitz in der Stadt Daotian, Shouguang, Weifang, ist ein typisches innovatives Unternehmen. Quarzprodukte sind für die Herstellung von Chips unerlässlich. Früher unterlagen 12-Zoll-Quarzprodukte einer ausländischen Technologieblockade in Bezug auf die Kontrolle des Produktionsprozesses, die Verarbeitungstemperatur und die Verarbeitungsgenauigkeit, wobei mehrere Schlüsseltechnologien von ausländischen Unternehmen monopolisiert wurden, was dazu führte, dass einige entsprechende Produkte die inländische Nachfrage nicht decken konnten.

Das Unternehmen entwickelte erfolgreich die 12-Zoll-Vertikalofentechnologie auf Siliziumbasis, indem es mehrere Schlüsselkomponenten der Anlage umwandelte und damit auch die inländische Technologielücke schloss. Das Unternehmen hat inzwischen Kooperationsvereinbarungen mit großen Herstellern wie BYD Semiconductor, Huawei HiSilicon und Hikvision geschlossen.

Im Rahmen des Treffen zur Förderung der Entwicklung von hochwertigen Großprojekten in Shouguang 2023 fand in diesem Jahr der gemeinsame erste Spatenstich für 20 Großprojekte statt. Bei diesen 20 Schlüsselprojekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 12,8 Milliarden Yuan, darunter 11 Schlüsselprojekte auf Provinz- und Kommunalebene, handelt es sich durchweg um High-Tech-, High-Intelligence- und High-Support-Projekte, die sich eng an den neuen hochwertigen Produktivkräften orientieren.

Die Industrie in Shouguang beschleunigt ihre Umgestaltung mit der Förderung von Großprojekten und der kontinuierlichen Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit neuen hochwertigen Produktivkräften.

Die Stadt ist bestrebt, neue hochwertige Produktivkräfte zu fördern und ein neues Kapitel in der neuen Industrialisierung aufzuschlagen. Durch die Modernisierung seiner Industriestruktur, die Förderung der intelligenten Transformation, der digitalen Transformation und der Netzanbindung sowie die Stärkung des gesamten Lebenszyklusservice ist das Land für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wohlstand in den kommenden Jahren gerüstet.

