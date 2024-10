WDR Westdeutscher Rundfunk

40 Jahre regionales Fernsehen im WDR: Nah und digital bei den Menschen

Am 1. Oktober 1984, vor genau 40 Jahren, gingen die ersten regionalen Fensterprogramme im WDR Fernsehen auf Sendung. Inzwischen ist die „Lokalzeit“ fest etabliert und erreicht immer mehr Menschen auch digital. Heute Abend blicken die Sendungen mit historischem Archivmaterial und Zeitzeugengesprächen auf die Anfänge zurück.

Zusätzlich zu den linearen Angeboten in Radio und Fernsehen ist die Lokalzeit auf lokalzeit.de, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok und Facebook der tägliche Begleiter von immer mehr jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Gestartet im Jahr 1984 mit nur drei Fenstern, sendet der WDR die Lokalzeit im WDR Fernsehen heute in elf Regionen und erreicht über 26 Prozent Marktanteil. Eine Erfolgsgeschichte, die auf den damaligen WDR-Intendanten Friedrich-Wilhelm von Sell zurückgeht. Von Sell wollte damals das Angebot des WDR näher an die Menschen rücken und „die Schätze der Region heben“. Doch die Regionalisierung stieß in den WDR-Gremien zunächst nicht nur auf Zustimmung: „Was willst du denn in Westfalen? Da sitzt doch der Arsch, der Kopf sitzt in Köln!“, schimpfte im Verwaltungsrat etwa Heinz Kühn, der damalige SPD-Ministerpräsident von NRW. Er sollte sich irren.

Gabi Ludwig: „Wir sind nah dran an den Menschen im Land“

„Die Lokalzeit als Nachfolgerin der Fensterprogramme hat sich zur absoluten Lieblingssendung der Menschen in Nordrhein-Westfalen entwickelt“, berichtet Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme. „Im Schnitt schalten 1,2 Millionen Menschen abends ein, mehr als ein Viertel des Fernsehpublikums in NRW. Das zeigt, dass wir das erreicht haben, was die Initiatoren der Regionalisierung im Sinn hatten: Wir sind nah dran an den Menschen im Land, an ihrem Lebensgefühl und an dem, was sie interessiert und bewegt.“

Ergänzend zu dem Erfolg auf den linearen Kanälen, erreichte die Lokalzeit auf Facebook mit 1,1 Millionen Follower im ersten Halbjahr 2024 täglich knapp 800.000 Menschen und bietet eigenständige Formate wie „Lokalzeit Land.Schafft.“ und „Lokalzeit MordOrte“ auf YouTube an, die wiederum ihren Weg ins WDR Fernsehen gefunden haben und vor allem auch jüngere Zuschauer erreichen.

Die Lokalzeit wird montags bis samstags um 19.30 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt – und ist jederzeit in der Mediathek zu finden.

