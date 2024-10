WDR Westdeutscher Rundfunk

„Tatort“-Dreharbeiten an der Oper Köln: Große Bühne für Ballauf und Schenk in Interims-Spielstätte

In Köln enden die Dreharbeiten zu „Die Schöpfung“, dem neuen Kölner „Tatort“ mit den Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär): In ihrem 94. Fall bieten unter anderem die Interims-Spielstätten der Oper in Köln-Deutz die Kulisse für ihre Ermittlungen. Mitten in den Proben für die erste Premiere der neuen Spielzeit wird die Rüstmeisterin der Produktion erschossen aufgefunden. Und bei dieser Leiche bleibt es nicht. Das Buch zum „Tatort – Die Schöpfung“ stammt von Wolfgang Stauch. Regie führt Torsten C. Fischer. Die Bildgestaltung übernimmt Christoph Krauss.

Der Opern-Intendant Darius Henning (Stephan Grossmann) ist außer sich. Mitten in den Endproben für die Premiere von Joseph Haydns „Die Schöpfung“ wird in seinem Haus eine schockierende Entdeckung gemacht: Elli Zander (Ines Lutz), eine Mitarbeiterin der Requisite, wurde erschossen aufgefunden. Sie trägt ein Kleid aus dem Kostümfundus. Und ihr Körper wurde drapiert – wie für eine Opern-Inszenierung. Als Rüstmeisterin war Elli Zander auch verantwortlich für die Kammer mit Waffenattrappen der Oper. Tatsächlich fehlt dort eine Schusswaffe. Eine erste Spur führt die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk zum Countertenor David Deycks (Marcel Jacqueline Gisdol). Doch er ist unauffindbar. Da geschieht ein zweiter Mord...

Wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als KTU-Chefin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In den Gastrollen zu sehen sind Katja Bürkle, Hannah Schiller, Mareile Blendl, Dagmar Operskalski, Bettina Engelhardt, Aljoscha Stadelmann, Judith Engel, Jens Kipper u.v.a.

„Tatort – Die Schöpfung“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Die Dreharbeiten liefen vom 28. September bis zum 30. September 2024.

