Spitzenküche für Daheim – Unsere Lieblingsgerichte!

Köln (ots) - Ricarda Lang: „Rücktritt war meine eigene Idee“ Die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang hat sich erstmals nach der Ankündigung ihres Rücktritts in einem exklusiven TV-Interview geäußert. In der ARD-Sendung „Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Ricarda Lang“, die am Montag um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, spricht Lang offen ...

mehr