"Hörspiel ist die Insel, auf der wir Urlaub machen können"-"Die drei ???"-Star Jens Wawrczeck spielt die Hauptrolle im neuen NDR Kinderhörspiel "Der Geräuschehändler"

Ein Fußball, der gegen ein Schaufenster knallt - das gibt Ärger! Oder? Nicht bei diesem Ladenbesitzer: "Was für ein tolles Geräusch, herrlich!", freut er sich. Die zwei Nachbarskinder, die plötzlich in seinen Laden kommen, lernen eine neue Welt kennen: ein ganzer Laden voller Geräusche! Die sind gefragt, denn der Clown braucht einen großen Applaus und der Trauerkloß ist auf der Suche nach einem Lachen. Beim Geräuschehändler werden sie fündig.

Die neue NDR Hörspielreihe "Der Geräuschehändler" von Wolfgang Seesko (Musik: Martin Hornung) ist eine liebevoll erzählte Geschichte über die Kraft von Geräuschen für Kinder ab 5 Jahren nach dem gleichnamigen Buch von Kathrin Rohmann. Radiopremiere ist am Pfingstsonntag, 19. Mai, um 7.04 auf NDR Kultur (Wiederholung am 20. Mai um 8.04 im Radioprogramm von NDR Info). Bereits ab Freitag, 17. Mai, sind die sieben Folgen in der ARD Audiothek abrufbar.

Die Hauptrolle spielt der vielfach ausgezeichnete Hörspiel-Star Jens Wawrczeck ("Die drei ???"). "Der Geräuschehändler", so Wawrczeck, "ist eigentlich so ein schusseliger Professor - ein Nerd, könnte man sagen, der so ein spezielles Hobby hat, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen ein Außenseiter ist und sich sehr, sehr freut, dass die zwei Kinder, die plötzlich in seinem Laden auftauchen, sich mit ihm anfreunden." Der Geräuschehändler ist dadurch nicht mehr so einsam, das habe ihn besonders an der Figur interessiert. Hörspiel ist für Wawrczeck "total up to date" - eine Form, "die wir brauchen, weil wir so überflutet sind mit allen möglichen anderen Impulsen, mit allen möglichen Bildern, mit Werbung, mit Social Media. Hörspiel ist eigentlich die Insel, auf der wir Urlaub machen können."

Link zur ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-geraeuschehaendler/13365133/

