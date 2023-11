3sat

Der 3satPublikumspreis: Zuschauerinnen und Zuschauer können ihren Lieblingsfilm wählen!

Von Samstag, 25., bis Mittwoch, 29. November 2023, können die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder ihren Lieblingsfilm wählen! Täglich ab 20.15 Uhr im TV und ab 25. November 2023 in der 3satMediathek. Im Rahmen des 3satPublikumspreises 2023 zeigt 3sat von Samstag, 25., bis Mittwoch, 29. November 2023, neun der zehn nominierten Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Baden-Baden, präsentiert werden. Ab Samstag, 25. November 2023, können die Filme auch in der 3satMediathek abgerufen werden. Zuschauerinnen und Zuschauer können durchgehend vom 25. November 2023, 6.00 Uhr, bis zum 29. November 2023, 24.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen. Die Abstimmung erfolgt auch über einen QR-Code. Dieser kann zum Abdruck unter presse@3sat.de angefordert werden. Am Freitag, 1. Dezember 2023, wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Baden-Baden" verkündet. Das Programm zum 3satPublikumspreis in der Übersicht: Samstag, 25. November 2023, 20.15 Uhr Gesicht der Erinnerung (SWR/ORF) Regie: Dominik Graf Samstag, 25. November 2023, 21.45 Uhr Laufen (ZDF) Regie: Rainer Kaufmann Sonntag, 26. November 2023, 20.15 Uhr Kalt (WDR) Regie: Stephan Lacant Sonntag, 26. November 2023, 21.45 Uhr Nichts, was uns passiert (WDR) Buch und Regie: Julia C. Kaiser Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr Der neue Freund (SWR) Regie: Dustin Loose Montag, 27. November 2023, 21.45 Uhr Zwischen uns die Nacht (ZDF) Buch & Regie: Abini Gold Dienstag, 28. November 2023, 20.15 Uhr Sörensen fängt Feuer (NDR) Regie: Bjarne Mädel Dienstag, 28. November 2023, 21.45 Uhr Blutholz (ZDF/ARTE) Regie: Thorsten C. Fischer Mittwoch, 29. November 2023, 20.15 Uhr Polizeiruf 110: Paranoia (BR) Regie: Tobias Ineichen Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-15952. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend: - die Pressemappe - den Trailer (nach Login) 3sat ‒ das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

