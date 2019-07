WDR Westdeutscher Rundfunk

Von Zirkus bis Feuerwehr: Der WDR schenkt vier exklusive Konzerte mit seinen Ensembles

Köln (ots)

Über 400 Bewerberinnen und Bewerber aus NRW konkurrierten seit Mai um ein exklusives Privatkonzert mit einem der vier WDR-Ensembles. Jetzt stehen die Gewinner fest: Das Sinfonieorchester reist nach der Sommerpause nach Soest, das Funkhausorchester nach Bielefeld, die Big Band nach Drensteinfurt und der Rundfunkchor nach Dortmund. WDR 3- und WDR 4-Hörer*innen konnten sich mit außergewöhnlichen Veranstaltungsorten um die Konzerte bewerben. Sie finden zur Saisoneröffnung der WDR-Ensembles am 31. August und 1. September statt. Daniel Hope und das Sinfonieorchester im Zirkus Für WDR 3 fahren das Sinfonieorchester und Stargeiger Daniel Hope am 1. September nach Soest. In einer alten Fabrik trainieren dort wöchentlich etwa hundert Kinder und Jugendliche verschiedene Zirkus-Disziplinen wie Trapez, Einrad oder Jonglage. Die Trainer und das gesamte Team des "Circuszentrums" arbeiten ehrenamtlich. WDR 3 sendet das Konzert am selben Tag ab 20 Uhr. Funkhausorchester in Möbelfabrik, Rundfunkchor auf Zeche Zollern, Big Band bei der Feuerwehr WDR 4 schenkte drei Konzerte mit dem WDR Rundfunkchor, dem WDR Funkhausorchester und der WDR Big Band. Für das WDR Funkhausorchester geht es auf Einladung des Vereins "Brake kulturell" am 31.8. in eine Büromöbelfabrik in Bielefeld. Die imposanten Stimmen der Sänger*innen des WDR Rundfunkchores werden am 31.8. inmitten historischer Bergbaumaschinen erklingen: Für sie geht es auf die Zeche Zollern in Dortmund. Die WDR Big Band reist am 1.9. ins Münsterland zur Freiwilligen Feuerwehr Drensteinfurt. WDR 4 wird von allen drei Konzerten berichten. Die Auswahl traf eine hochkarätig besetzte Jury. Den Jury-Vorsitz bei WDR 4 übernahm Götz Alsmann, für WDR 3 war Star-Violinist und WDR-3-Moderator Daniel Hope Schirmherr des Projekts. Dr. Christoph Stahl, Leiter der WDR-Hauptabteilung Orchester und Chor: "Wir freuen uns, dass wir nicht nur einzigartige Konzerte in außergewöhnlichen Locations realisieren können, sondern dass wir mit dieser Auswahl auch in ganz unterschiedliche Lebensbereiche von Nordrhein-Westfalen eintauchen: den Bergbau, das Handwerk, die Rettungsdienste und eine Kinder- und Jugendeinrichtung." Die Gewinner im Überblick: WDR Sinfonieorchester mit Daniel Hope: Circuszentrum Balloni, Soest (1.9.2019) WDR Big Band: Fahrzeughalle der Feuerwehr, Drensteinfurt (1.9.2019) WDR Funkhausorchester: Produktionshalle der Firma Kerkmann, Bielefeld (31.8.2019) WDR Rundfunkchor: Maschinenhalle der Zeche Zollern, Dortmund (31.8.2019) Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

