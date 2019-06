WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue Podcast-Folgen "WDR 5 Utopia": Christine Westermann und Jean-Philippe Kindler denken groß

Neue Orte, neue Themen und neue Gesichter: Ab dem 4. Juli suchen Moderatorin Christine Westermann (70) und Poetry-Slammer Jean-Philippe Kindler (22) im Podcast "WDR 5 Utopia" nach Ideen für eine bessere Welt. WDR 5 schickt das ungleiche Duo in jeder Folge an einen unbekannten Ort, gibt den beiden dort ein Thema und den Auftrag: Entwickelt eine Utopie - und zwar gemeinsam. Welche kreativen Lösungen finden sie? In der ersten Folge verschlägt es die beiden in den Zoo - zwischen Patchwork-Tierfamilien sprechen sie darüber, was Familie wirklich ausmacht und was sich ändern muss. Im Casino geht's ums Geld machen, Geld haben und Geld verteilen: Welche Regeln braucht unsere Gesellschaft? Und gestorben wird zum Schluss: Im Hospiz stellen sie sich ihren Ängsten und sehen am Ende doch das Gute. Der Podcast "WDR 5 Utopia" Zwei Generationen, ein Auftrag: Der Podcast "WDR 5 Utopia" sucht nach Ideen für eine bessere Welt. Dabei sprechen zwei völlig unterschiedliche Menschen über große Themen und überlegen, wie wir als Gesellschaft besser zusammenleben können. Den Aufschlag machten in den ersten fünf Folgen Polit-Influencerin Sophie Passmann (25) und Radio-Philosoph Jürgen Wiebicke (57). Nun übernimmt Autor und Poetry-Slammer Jean-Philippe Kindler gemeinsam mit Moderatorin Christine Westermann. Nur das Setting bleibt gleich: Kein Drehbuch, kein Spickzettel und viel Raum für große Ideen! Die neuen Utopisten Christine Westermann wird auf der Straße erkannt - vor allem, weil die Fans sie als "Zimmer frei"-Moderatorin lieben. Sie ist aber auch Autorin und spricht über Bücher: Bei WDR 5, im Literarischen Quartett und natürlich bei Utopia. Christine Westermann will nicht Recht haben, sondern verstehen, sagt sie. Außerdem ist sie entwaffnend ehrlich und hat keine Angst vor großen Gefühlen und leisen Zwischentönen. Jean-Philippe Kindler will raus aus seiner "links-versifften Filterblase", in die er als Poetry-Slammer geraten ist. Was er nicht will: als Vertreter der Jugend an sich gelten. Der Autor und Kabarettist beschäftigt sich stundenlang mit Nachdenken, ist laut Christine aber trotzdem ein Herzmensch. Redaktion: Patrick Fina, Lucas Kreling, Lisa Schöffel Sendehinweis: Alle Folgen "WDR 5 Utopia" gibt es ab 4. Juli unter utopia.wdr5.de, in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

