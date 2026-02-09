Scopevisio AG

Cloud Unternehmertag 2026: KI trifft Mittelstand - Vom Hype zur Praxis

Bonn (ots)

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stand im Mittelpunkt des 13. Cloud Unternehmertags am 5. Februar 2026 in Bonn.

Viele Hundert Mittelständler nutzten die Gelegenheit, sich über den praktischen Einsatz von KI zu informieren. Die Gäste nahmen nicht nur umsetzbare Ideen mit nach Hause, sondern diskutierten auch intensiv über die Zukunftsszenarien, die von den Keynote-Speakern skizziert wurden.

Eingeladen hatte die Scopevisio AG, die ein vielfältiges Programm mit Keynotes, Vorträgen und Praxisbeispielen für unterschiedliche Branchen präsentierte. "Wir haben in der Vergangenheit viele technologische Entwicklungen gesehen, aber keine entfaltete sich in einem derart rasanten Tempo wie KI", so Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio AG. KI nimmt deshalb bei Scopevisio eine Schlüsselrolle ein.

Scopevisio auf KI-Kurs

Die KI-Transformation findet bei dem Bonner Unternehmen in gleich zweifacher Hinsicht statt. So wandelt sich das Unternehmen derzeit zum "KI-first-Unternehmen", gleichzeitig treibt es die Integration von KI in die eigenen Produkte voran. Der Startschuss für die Transformation der Scopevisio fiel im März letzten Jahres. Nach einer Experimentier- und Lernphase werden inzwischen in sämtlichen Abteilungen und Teams KI-Tools eingesetzt. "Bis Ende 2026 werden wir ein anderes Unternehmen sein", prophezeit Dr. Jörg Haas. Dabei werde KI allerdings keine Mitarbeitenden ersetzen.

"Wir wollen den Menschen nicht an die Seite drängen, sondern ganz im Gegenteil in den Vordergrund stellen." Die Investition in KI werde sich langfristig lohnen. "Wir investieren heute, um morgen wirksamer zu sein."

Das erste AI-driven ERP

KI spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Cloud-ERP-Software von Scopevisio. Technologien wie RAG (Retrieval Augmented Generation) und KI-Agenten lassen die ERP-Lösung in Zukunft mehr und mehr zu einem lernenden System werden. "ERP wird ein Gedächtnis und ein Verständnis entwickeln", so Haas. Seine Vision: "Das ERP lernt, wie ihr Unternehmen funktioniert." Das kann allerdings nur in einem durchgängigen System funktionieren, in dem sämtliche Unternehmensdaten zentral zusammenlaufen. Genau dieses bietet Scopevisio bereits heute.

Vom KI-Hype zum Handwerkszeug

Von einer historisch einzigartigen Entwicklung sprach auch Dr. Sebastian Klapdor; Portfolio Chief AI Officer (CAIO) beim Investor Hg Capital: "KI ist die vierte große Technologie-Welle unserer Zeit. Und noch nie haben wir eine Welle so schnell anrollen sehen." Außerdem erfolge die Adoption von KI vierzigmal schneller als die des Internets. KI sei deshalb längst nicht mehr Zukunftsszenario, sondern Produktivfaktor - und das insbesondere für den Mittelstand. Um dies zu veranschaulichen, hatte Klapdor mehrere Praxisbeispiele mitgebracht, die heute schon messbaren ROI liefern. Mit konkreten Umsetzungstipps gelang es ihm, KI vom Buzzword in konkrete Schritte für die anwesenden Gäste zu übersetzen. Branchenwelten und Themenstände In der Ausstellungshalle entwickelte sich am Nachmittag ein lebendiger Marktplatz der Ideen.

An branchenspezifischen Ständen zeigten Mitarbeitende der Scopevisio AG, wo Automatisierung in Hotellerie, Gesundheitswesen oder Beratung greift: in der Finanzbuchhaltung, in der Warenwirtschaft und in anderen kaufmännischen Prozessen. An sechs Produktständen standen Kundenbeispiele, Kurzpräsentationen und Expertenberatung im Vordergrund. Zwischen den Präsentationen entspann sich ein reger Austausch.

Das Networking wurde von vielen Teilnehmenden als besonders wertvoll empfunden. Eines der größten Digitalisierungs-Events in NRW Auf dem Cloud Unternehmertag (#CUT2026) kommen jährlich mehrere Hundert Teilnehmende aus mittelständischen Unternehmen zum gemeinsamen Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch zusammen. Der nächste Cloud Unternehmertag findet am 11. Februar 2027 statt.

