Scopevisio AG

Cloud Unternehmertag 2026: Scopevisio zeigt, wie KI mittelständische Geschäftsprozesse transformiert

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die Scopevisio AG lädt am 5. Februar 2026 zum Cloud Unternehmertag ins Kameha Grand Bonn ein. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr: Wie mittelständische Unternehmen KI und Automatisierung nutzen können, um Wertschöpfung, Produktivität und Entscheidungsfähigkeit nachhaltig zu steigern.

Der Cloud Unternehmertag zählt seit Jahren zu den wichtigsten Digitalisierungsveranstaltungen für mittelständische Unternehmen. Im Jahr 2026 rückt die Scopevisio AG die Frage in den Mittelpunkt, wie sich Künstliche Intelligenz gezielt und wirtschaftlich sinnvoll im Unternehmensalltag einsetzen lässt.

Strategiefokus: Von der Cloud zur KI-First-Plattform

Scopevisio präsentiert den nächsten Schritt seiner Unternehmensentwicklung: den Wandel von einer klassischen Cloud-ERP-Lösung hin zu einer KI-First-Plattform, die Finanzprozesse, Personalverwaltung, Controlling, Einkauf und Dokumentenmanagement intelligent automatisiert.

Dabei verfolgt das Unternehmen eine klare technologische Roadmap, die KI tief in den Kern des Systems integriert.

Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio AG, beschreibt die strategische Vision folgendermaßen:

"Unsere Vision ist klar: Wir wollen das erste vollständig AI-driven ERP-System Europas auf den Markt bringen - eine Software, die versteht, entscheidet und handelt. Bis Ende 2026/27 wollen wir den Kern der Funktion, wesentliche Prozesse und die API/MPC KI-gestützt und erklärbar machen."

Dieses Ziel unterstreicht Scopevisios Anspruch, KI nicht als Zusatzmodul, sondern als Fundament moderner Unternehmenssteuerung zu etablieren.

Keynotes: Künstliche Intelligenz - Wachstumstreiber für mittelständische Unternehmen

Der Tag eröffnet mit der Keynote des Scopevisio-Vorstands "KI im Mittelstand - Von Daten zu Wissen. Vom Prozess zur erfolgreichen Entscheidung."

Im Anschluss folgt die Keynote von Dr. Sebastian Klapdor, Portfolio Chief AI Officer (CAIO) beim Technologieinvestor Hg:

"Vom KI-Hype zum Handwerkszeug: Wie der Mittelstand jetzt mit AI Wert schafft."

Darin zeigt Klapdor, wie Unternehmen KI in den kommenden 12-18 Monaten strukturiert einführen und welche Use Cases bereits heute messbaren ROI generieren.

"KI ist kein Zukunftsthema mehr, sondern ein realer Produktivfaktor - gerade für den Mittelstand", betont Klapdor.

Breit aufgestelltes, branchenübergreifendes Tagesprogramm

Das ganztägige Programm richtet sich bewusst an Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistung, Healthcare, Hospitality, Professional Services und Kanzleien.

Zwischen 10:00 und 17:00 Uhr erleben Teilnehmende ein praxisorientiertes Format aus Keynotes, Produktständen, Best-Practice-Sessions und Fachdialogen.

Themen- und Produktstände

An zahlreichen Ständen zeigen Expert:innen, wie digitale und KI-gestützte Prozesse in verschiedenen Organisationstypen funktionieren - u. a.:

Cloud ERP

Finance & Controlling

Procurement

Human Resource Management

Documents & Workflows

Scopevisio 2Go (mobile Lösungen)

Legalvisio für Kanzleien und Rechtsabteilungen

ERP-Live-Sessions und individuelle Prozessdialoge

Besonders im Fokus stehen zwei praxisintensive Formate:

ERP Gesamtüberblick (13:30-14:00 & 15:00-15:30)

(13:30-14:00 & 15:00-15:30) "Von A bis Z: Ihr ERP-Prozessdialog" (14:00-15:00 & 15:30-16:30)

Hier können Unternehmen ihre eigenen Prozesse analysieren und Optimierungspotenziale direkt mit Fachleuten diskutieren - ein Angebot, das von Industrieunternehmen ebenso genutzt wird wie von Beratungen, Kliniken oder Dienstleistungsfirmen.

Austausch im Kameha Dome: Meet-the-Expert

Im Kameha Dome stehen Spezialist:innen aus Technologie, Produktentwicklung und Prozessberatung für vertiefte Einzelgespräche bereit.

Die Gespräche decken ein breites Branchenspektrum ab und liefern sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen.

Relevanz für den deutschen Mittelstand

Viele mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Prozesse zu digitalisieren und Entscheidungen auf Basis verlässlicher Daten zu treffen.

Der Cloud Unternehmertag zeigt, wie KI dabei vom Trend zum betriebsrelevanten Produktivitätsfaktor wird - messbar in Finance, HR, Service, Einkauf und Verwaltung.

Veranstaltungsdaten

Cloud Unternehmertag 2026

Datum: Donnerstag, 05. Februar 2026

Uhrzeit: 09:30-17:00 Uhr

Ort: Kameha Grand Bonn

Teilnahme: kostenfrei, Anmeldung erforderlich

Pressekontakt

Özlem Doger-Herter

Head of Communication - Scopevisio AG

E-Mail: ozlem.doger-herter@scopevisio.com

Original-Content von: Scopevisio AG, übermittelt durch news aktuell