Scopevisio AG

Scopevisio gewinnt Gold: ERP-System des Jahres 2025 in der Kategorie Künstliche Intelligenz

Bonn

Die Scopevisio Software wurde beim renommierten Wettbewerb "ERP-System des Jahres 2025" mit dem 1. Platz in der Kategorie Künstliche Intelligenz (KI) ausgezeichnet - und erhielt damit den Gold-Award.

Die Preisverleihung fand am 13. Oktober im Rahmen des IT-Unternehmertags in Frankfurt am Main statt. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feierte, zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen ERP-Branche.

"Diese Ehrung ist ein großartiger Beleg für die Innovationskraft der Scopevisio im Bereich KI-basierter Unternehmenssoftware. Sie zeigt, dass wir mit unserer Vision und Technologie Maßstäbe setzen - und Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft nachhaltig unterstützen", sagt Alexander Kintzi, CRO der Scopevisio AG.

Mit intelligenten Automatisierungen, generativer KI und datengetriebenen Entscheidungsfunktionen treibt Scopevisio die Entwicklung moderner ERP-Systeme konsequent voran. Der Award unterstreicht die führende Rolle des Bonner Softwareunternehmens bei der Integration von KI in betriebliche Prozesse.

Über den Wettbewerb

Der Award "ERP-System des Jahres" ist Europas führende Auszeichnung im Bereich Enterprise Resource Planning (ERP) und feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Die Auszeichnung wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben und prämiert herausragende Leistungen im ERP-Umfeld.

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Berliner GITO Verlag (Veranstalter), dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Potsdam (LSWI) als wissenschaftlichem Partner, dem Center for Enterprise Research (CER) als Knowledge Partner, der Fachzeitschrift ERP Management sowie den Medienpartnern IT-Onlinemagazin und IT-Unternehmertag, der zugleich Eventpartner ist.

https://www.scopevisio.com/blog/unternehmens-news/scopevisio-als-erp-system-des-jahres-2025-in-der-kategorie-ki-ausgezeichnet/

