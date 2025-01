Scopevisio Group AG

Der Cloud Unternehmertag 2025: Wie die Künstliche Intelligenz (KI) unser Arbeits- und Wirtschaftsleben verändert

Bonn (ots)

Cloud Unternehmertag 2025 - Das KI-Zeitalter hat begonnen

Über 700 Besucher:innen kamen am 30. Januar 2025 zum 12. Cloud Unternehmertag nach Bonn, um Antworten auf eine zentrale Frage zu finden: Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) unser Arbeits- und Wirtschaftsleben? Eingeladen hatte die Scopevisio AG, die ein vielfältiges Programm mit Keynotes, Vorträgen und Praxisbeispielen für unterschiedliche Branchen präsentierte. "Wir wollen unseren Gästen zeigen, wie sie ihren Arbeitsalltag einfacher gestalten können - ob mit oder ohne KI," so Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio AG.

Unternehmen im KI-Zeitalter

Die Keynote hielt Thorsten Kranz, Head of AI bei der DHL Group, über das "Age of KI" und dessen Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen. "Generative KI ist wahrscheinlich eine der größten Innovationen des laufenden Jahrzehnts und der Vorbote noch größerer Disruptionen. Sie hat enormes Potenzial, unser privates und berufliches Leben zu verändern," ist Kranz überzeugt.

In seinem Vortrag nahm er das Publikum mit auf eine Zukunftsreise von der spezifischen KI hin zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz (AGI), die breitere Aufgabenfelder bedient und unsere gesamte Arbeitsweise revolutionieren wird. "In fast allen Branchen wird der Einsatz von KI alternativlos sein", so Thorsten Kranz. Ihm ist es deshalb wichtig, Wissen zu vermitteln und Gedankenanstöße zu geben. Der Mittelstand müsse sich auf das Zeitalter der KI vorbereiten: "Wir als Unternehmer stehen nicht im Wettbewerb mit der KI, sondern mit Unternehmen, die KI besser einsetzen als wir selbst."

Ganzheitliche Lösung als Grundlage für KI

Zur Vorbereitung auf das Zeitalter der KI sind Unternehmen gut beraten, eine zukunftssichere IT aufzubauen und Prozesse zu vereinfachen. Gerade im Mittelstand herrschen allerdings oft noch proprietäre Systeme und heterogene IT-Landschaften vor. Die Folge sind Datensilos, die den Einsatz von KI erschweren. "KI benötigt homogene, konsistente Daten. Eine ganzheitliche Unternehmenslösung wie Scopevisio ist deshalb ideal geeignet, um KI zu integrieren", betont Dr. Jörg Haas.

Produktivität durch Automatisierung steigern

Gemeinsam mit Mitarbeitenden aus dem Scopevisio-Team widmete sich der Vorstand in seiner Keynote der Frage, wie Unternehmen die Produktivität bei kaufmännischen Geschäftsprozessen signifikant steigern können. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Automatisierung vieler kleiner, aufeinander aufbauender Teilprozesse. Das Scopevisio-Team hatte dafür praktische Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen (z.B. Finanzbuchhaltung, Beschaffung und Projektmanagement) und Branchen (z.B. Hotellerie, Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor) mitgebracht.

Scopevisio plant Enterprise GPT

Künftig sollen KI-Technologien stärker in die Unternehmenssoftware der Scopevisio integriert werden. So befindet sich gerade ein Sprachbot in der Beta-Phase der Entwicklung, der auf generativer KI basiert. Dieser KI-Assistent wird in der Lage sein, natürliche Sprache zu verstehen, zu verarbeiten und zu generieren. Seine Antworten zieht der KI-Assistent nicht aus dem Internet, sondern aus den firmeneigenen Daten des Anwenderunternehmens. Ein feingranulares Rechtemanagement sorgt dafür, dass niemand Informationen erhält, für die er nicht berechtigt ist.

Branchenwelten und Themenstände.

Die Themen KI und Automatisierung prägten auch das Nachmittagsprogramm der Veranstaltung, das in der Ausstellungshalle des Kameha Grand stattfand. An Branchenständen für die Hotellerie, das Gesundheitswesen, das Consulting und andere Bereiche mehr wurde diskutiert, wie sich Geschäftsprozesse in unterschiedlichen Branchen automatisieren lassen. Ob Personalmanagement, Finanzbuchhaltung oder Beschaffung: Ansatzpunkte gibt es genügend. Welche innovativen Lösungen und Best Practices dabei unterstützen, konnten die Gäste an sechs Themenständen herausfinden. Doch nicht allein die Wissensvermittlung stand an diesem Tag im Vordergrund. Die Veranstaltung bot auch viele Möglichkeiten zum Networking und zum Erfahrungsaustausch.

Eines der größten Digitalisierungs-Events in NRW

Auf dem Cloud Unternehmertag (#CUT2025) kommen jährlich mehrere Hundert Geschäftsführer:innen, Digital-Expert:innen, Abteilungs- und IT-Leiter:innen mittelständischer Unternehmen zum gemeinsamen Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch zusammen. Weitere Informationen zur Agenda und den Speakern sowie Pressematerial zum Download finden sich im Newsroom unter www.cut2025.com.

Der nächste Cloud Unternehmertag findet am 5. Februar 2026 statt.

Über die Scopevisio AG

Die Scopevisio AG mit Sitz in Bonn entwickelt seit 2007 cloudbasierte Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Mit ihren Produkten und ihren Services versteht sich Scopevisio als Partner für die Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung betrieblicher Prozesse. Die cloudbasierte ERP-Lösung der Scopevisio mit ihren Hauptfunktionen Organisation, Finanzen, Vertrieb, Beschaffung, Personal und DMS/ECM vereinfacht den Arbeitsalltag und unterstützt die orts- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Die Scopevisio AG beschäftigt an ihren Standorten über 300 Mitarbeitende und zählt über 7.500 Betriebe zu ihren Kunden.

