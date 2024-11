Scopevisio Group AG

Cloud Unternehmertag 2025: Geschäftsprozesse sicher automatisieren mit und ohne KI

Am 30. Januar 2025 lädt die Scopevisio AG zum 12. Cloud Unternehmertag in das Kameha Grand nach Bonn ein. Die Veranstaltung zieht jährlich mehrere Hundert Gäste aus dem Mittelstand an und zählt damit zu den großen Digitalisierungs-Events in NRW. Der kommende Cloud Unternehmertag widmet sich der Frage, wie sich Geschäftsprozesse mit Best Practices und Künstlicher Intelligenz sicher automatisieren lassen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Einsatzszenarien und Erfolgsfaktoren von KI

Die Keynote wird Thorsten Kranz, Head of AI Solutions bei der DHL Group, halten. In seinem Vortrag gibt er einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz und ihre Bedeutung für Unternehmen. Dabei wird er auch Beispiele aus der KI-Praxis bei DHL einfließen lassen und die wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Einsatz von KI in Unternehmen diskutieren.

Automatisierung betrieblicher Prozesse

Um die Mehrwerte von Automatisierung im betrieblichen Alltag wird es in der Keynote des Scopevisio-Vorstandes gehen. An konkreten Beispielen aus dem kaufmännischen Bereich werden Möglichkeiten der Automatisierung vorgestellt und anhand von Kundenbeispielen und Use Cases illustriert, was einen hohen Praxisbezug verspricht.

Simplify your daily business

"Wir kombinieren die Vorteile der Prozessautomatisierung mit der kreativen Energie der menschlichen Arbeitskraft," erläutert Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio AG, die Mission des Unternehmens. Routineaufgaben können dadurch schneller, präziser und effizienter erledigt werden. Das macht den Menschen keineswegs überflüssig. Ganz im Gegenteil - seine Arbeit wird vielmehr wertvoller, da er sich nicht mehr um unliebsame, repetitive Aufgaben kümmern muss, sondern sich wichtigeren, höherwertigeren Aufgaben widmen kann.

Branchenspezifische Aspekte der Automatisierung

Welche Möglichkeiten die Automatisierung von Geschäftsprozessen in unterschiedlichen Branchen bietet, können die Gäste am Nachmittag an einzelnen Branchenständen erfahren. Vertreten sind die Hotellerie, das Gesundheitswesen, die Consulting-Branche, der Handel und Autohandel sowie Anwaltskanzleien.

Erfahrungsaustausch und Networking

Weitere Themenstände bieten Gelegenheit, mit Expertinnen und Experten der Scopevisio zu Themen wie Beschaffung, Finanzen oder Künstliche Intelligenz ins Gespräch zu kommen. Der Nachmittag eröffnet außerdem zahlreiche Möglichkeiten, sich mit anderen Unternehmer:innen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Eines der größten Digitalisierungs-Events in NRW

Auf dem Cloud Unternehmertag (#CUT2025) kommen jährlich mehrere Hundert Geschäftsführer:innen, Digital-Expert:innen, Abteilungs- und IT-Leiter:innen mittelständischer Unternehmen zum gemeinsamen Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch zusammen. Weitere Informationen zur Agenda und den Speakern sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter www.CUT2025.de.

Cloud Unternehmertag 2025

Donnerstag, 30. Januar 2025

09:30 - 17:00 Uhr

Kameha Grand Bonn

Am Bonner Bogen 1

53227 Bonn

www.cut2025.de

Foto-Credit: Julian Huke Photography/Scopevisio AG

Über die Scopevisio AG

Simplify your daily business

Die Scopevisio AG entwickelt und betreibt cloudbasierte Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Scopevisio digitalisiert und automatisiert betriebswirtschaftliche Prozesse und vereinfacht die orts- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

Das preisgekrönte Cloud-ERP-System vereint die Bereiche Finanzen, Vertrieb, Beschaffung, Personal, DMS und Organisation in einer integrierten Lösung. Unternehmen steigern damit ihre Effizienz, senken Kosten und profitieren von Echtzeitdaten.

2007 startete das Bonner Unternehmen als Cloud-Pionier. Heute ist es einer der erfolgreichsten deutschen Anbieter im Cloud-ERP-Markt. Mit ihren verbundenen Unternehmen beschäftigt die Scopevisio AG über 300 Mitarbeitende in Deutschland und Österreich und bedient derzeit mehr als 7.500 Kunden mit ihren Lösungen.

