Scopevisio Group AG

Scopevisio AG übernimmt eurosoft Informationstechnologie GmbH und stärkt ihre Position im Markt für cloudbasierte ERP-Software

Bonn/Dortmund (ots)

Die Scopevisio AG, einer der führenden Hersteller von cloudbasierter Unternehmenssoftware in Deutschland, gibt heute die Übernahme der eurosoft Informationstechnologie GmbH bekannt. Mit diesem Schritt erweitert die Scopevisio AG ihr Portfolio und stärkt ihre Präsenz im Bereich integrierter Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen.

Strategische Erweiterung des Portfolios und Investition in Wachstum

Die Akquisition der eurosoft Informationstechnologie GmbH, die sich auf ERP-Lösungen und maßgeschneiderte E-Commerce-Systeme für Buch-, Musik- und Weinhandel spezialisiert hat, ist ein weiterer Schritt der Scopevisio AG zur Erweiterung ihres Kundensegmentes im Handel. Dieser Zukauf ermöglicht es dem Einzelhandel, seine gesamten Geschäftsprozesse - von der Kundenbetreuung über Warenwirtschaft, Marketing, Online-Handel bis hin zur Buchhaltung - zu digitalisieren und automatisieren.

"Die Übernahme der eurosoft Informationstechnologie GmbH ist ein bedeutender Meilenstein für die Scopevisio AG", erklärt Alexander Kintzi, Vorstand der Scopevisio AG. "Durch die langjährige Expertise von eurosoft im Handel erschließen wir mit dem breiteren und tieferen Lösungsportfolio das Handelssegment noch effizienter und schneller. Damit bauen wir unsere führende Position im Bereich der cloudbasierten Unternehmenssoftware weiter aus."

Mehrwerte für die Kunden

Durch die Bündelung der Kompetenzen von Scopevisio und eurosoft entstehen wertvolle Synergieeffekte, die beiden Unternehmen und insbesondere den Kunden zugutekommen. Mit der Übernahme wird das Dienstleistungsangebot erweitert, insbesondere durch neue Technologien und spezifische ERP-Lösungen für Nischenmärkte, die eurosoft bisher erfolgreich bedient hat. So profitieren auf der einen Seite die Interessenten und Kunden der Scopevisio zeitnah von dem neuen Angebot der E-Commerce-Lösungen. Auf der anderen Seite werden die Kunden der eurosoft in den Genuss kommen, die Scopevisio Finanzbuchhaltung, das sichere Dokumentenmanagement und die E-Rechnungslösung (Eingangs- wie Ausgangsrechnung) kurzfristig einsetzen zu können.

"Wir freuen uns sehr, Teil der Scopevisio AG zu werden", so Vincenzo Casciato, Geschäftsführer von eurosoft. "Unsere gemeinsame Wachstumsstrategie und die Ergänzung unserer Fähigkeiten bedeuten, dass wir unseren Kunden zukünftig noch innovativere und umfassendere Lösungen bieten können."

Über Scopevisio AG

Die Scopevisio Group AG entwickelt und betreibt eine cloudbasierte Unternehmenssoftware für Mittelständler in verschiedenen Branchen zur Vereinfachung und Automatisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse sowie orts- und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Mit Hauptsitz in Bonn beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeitende in Deutschland und Österreich und bedient derzeit mehr als 7.500 Kunden mit ihren Lösungen.

Über eurosoft Informationstechnologie GmbH

Die eurosoft Informationstechnologie GmbH mit 38 Mitarbeitenden und Sitz in Dortmund entwickelt seit über 25 Jahren Software für den Handel. Mit einem Fokus auf branchenspezifische ERP-Software und IT-Dienstleistungen inkl. E-Commerce und E- Procurement zählt eurosoft zu den etablierten Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware für den Mittelstand.

