Vom Hobby zur Marke: Wie Banu Suntharalingam von Beautyholic Kosmetikerinnen hilft, ihr Studio erfolgreich zu skalieren

Wie wird aus einem kleinen Kosmetikstudio eine erfolgreiche Marke mit konstanten Buchungen und planbarem Wachstum? Banu Suntharalingam und ihr Team von Beautyholic zeigen selbstständigen Kosmetikerinnen und Studioinhaberinnen, wie sie mehr Kundinnen gewinnen, effizienter arbeiten und ihr Geschäft nachhaltig skalieren – ohne Stress und Unsicherheit. Wie ihr Prozess aussieht und in welchen sechs Bereichen die Expertin mit ihren Kundinnen ansetzt, erfahren Sie hier.

Viele Kosmetikerinnen gründen ihr eigenes Studio mit Leidenschaft, Perfektion und dem Traum, ihre Kundinnen glücklicher und selbstbewusster zu machen. Doch schon nach kurzer Zeit stellt sich eine harte Realität ein: Die Kundenbuchungen sind unregelmäßig, das Einkommen schwankt – und während andere Studios wachsen, tritt das eigene Geschäft auf der Stelle. Der Grund: Die meisten Kosmetikstudios arbeiten ohne klare Strategie. Sie verlassen sich auf Mundpropaganda, Social-Media-Beiträge ohne Plan oder hoffen darauf, dass Kundinnen von selbst wiederkommen. Die Geschäftsführerinnen selbst übernehmen dabei jegliche Aufgaben allein – von Behandlungen über Terminvergaben bis hin zu Marketing und Buchhaltung – und sind irgendwann am Limit. Doch mehr arbeiten bedeutet nicht automatisch mehr verdienen. „Ohne die richtigen Systeme und Strategien wird ihr Studio letztendlich ein teures Hobby bleiben“, erklärt Banu Suntharalingam von Beautyholic.

„Wachstum geschieht nicht durch Zufall – es ist das Ergebnis einer klaren Strategie. Wer sein Studio voranbringen und seiner eigentlichen Leidenschaft nachgehen will, braucht mehr als nur Talent – er braucht ein System“, fügt sie hinzu. Und genau hier setzt Banu Suntharalingam an: Mit ihrem Team hinter Beautyholic unterstützt die Beauty- und Marketing-Expertin selbstständige Kosmetikerinnen und Studioinhaberinnen dabei, mehr Kundinnen zu gewinnen – und vor allem die richtigen. Sie weiß: Erfolg bedeutet nicht nur, ausgebucht zu sein, sondern mit den Kunden zu arbeiten, die wirklich zum eigenen Angebot passen. Bereits über 450 Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben durch ihre bewährten Methoden ihre Terminkalender gefüllt – ganz automatisch, ohne Unsicherheit oder ständige Werbekosten. Wie das gelingt? Indem Studios nicht nur wachsen, sondern smart skalieren.

Bereich 1: Kundengewinnung

Oftmals verlassen sich Kosmetikerinnen bei der Kundengewinnung auf Mundpropaganda oder sporadische Social-Media-Beiträge – ohne klare Strategie. Das führt dazu, dass Buchungen unregelmäßig sind und der Umsatz stark schwankt. Ohne planbare Neukundengewinnung bleibt das Wachstum begrenzt und Studios sind oft von Zufallskunden abhängig. Diese Unsicherheit erschwert es enorm, langfristig zu skalieren und ein stabiles Geschäft aufzubauen.

Banu Suntharalingam setzt genau hier an und hilft Kosmetikerinnen, mit bewährten Online-Marketing-Strategien kontinuierlich neue Kundinnen zu gewinnen. Durch gezielte Werbekampagnen erreichen Studios genau die Menschen, die aktiv nach ihren Dienstleistungen suchen. Automatisierte Prozesse in der Terminbuchung sorgen dafür, dass Interessentinnen schnell zu zahlenden Kundinnen werden. So entsteht eine verlässliche Buchungspipeline, die nicht nur für stabile Umsätze sorgt, sondern auch das Wachstum langfristig planbar macht.

Bereich 2: Kundenbindung und Verkauf

Zwar konzentrieren sich Kosmetikstudios durchaus auf die Neukundengewinnung, vergessen dabei aber ein enormes Potenzial: ihre bestehenden Kundinnen. Ohne gezielte Strategien für Kundenbindung, Upselling oder Empfehlungsmarketing bleiben wertvolle Umsatzchancen ungenutzt. Häufig kommen Kundinnen nur einmal und buchen danach nicht wieder, weil es keine klare Motivation oder Erinnerung gibt. Auch werden Zusatzverkäufe wie Pflegeprodukte oder weiterführende Behandlungen oft nicht aktiv angeboten – das führt zu niedrigen Umsätzen pro Kunde. Ohne systematische Strategie für Kundenempfehlungen bleiben zudem viele Studios darauf angewiesen, ständig in Werbung zu investieren, statt von treuen Kundinnen zu profitieren, die aktiv weiterempfehlen.

Auch hier hilft Banu Suntharalingam ihren Kosmetikerinnen, den Wert jeder einzelnen Kundin zu maximieren. Durch gezielte Upselling-Strategien lernen Studios, wie sie Zusatzverkäufe effektiv in ihre Behandlungen integrieren – sei es durch Pflegeprodukte, Kuren oder ergänzende Behandlungen. Mit cleveren Follow-up-Systemen wie automatisierten WhatsApp-Erinnerungen, exklusiven Angeboten oder Nachsorge-Konzepten wird die Wiederbuchungsrate erhöht, sodass Kundinnen regelmäßig wiederkommen. Zudem sorgt strategisches Empfehlungsmarketing dafür, dass zufriedene Kundinnen aktiv neue Kunden anziehen – sei es durch spezielle Boni, gezielte Social-Media-Kampagnen oder den Aufbau einer starken Online-Reputation. So wird das Studio nicht nur unabhängiger von teurer Werbung, sondern kann organisch und nachhaltig wachsen.

Bereich 3: Einstellung von Mitarbeitern

Viele Kosmetikerinnen starten ihr Studio alleine und übernehmen alle Aufgaben selbst – von der Behandlung über die Terminverwaltung bis hin zu Marketing und Buchhaltung. Doch irgendwann stoßen sie an ihre Grenzen: Ohne Unterstützung lässt sich der Umsatz nicht weiter steigern, da die Kapazitäten erschöpft sind. Zudem bleibt kaum Zeit für strategisches Wachstum oder Kundengewinnung, weil der Alltag von operativen Aufgaben dominiert wird. Diese Überlastung führt nicht nur zu Stress und Erschöpfung, sondern auch dazu, dass viele Studios stagnieren, statt sich weiterzuentwickeln.

Kosmetikerinnen lernen von Banu Suntharalingam, den Schritt zur Unternehmerin zu machen und gezielt Mitarbeiter einzustellen. Mit einem strukturierten Onboarding-Prozess werden neue Teammitglieder so integriert, dass sie schnell produktiv arbeiten können. Gleichzeitig lernen Studioinhaberinnen, wie sie Aufgaben sinnvoll delegieren, um sich selbst auf die Expansion ihres Geschäfts zu konzentrieren. Damit sich die Investition in eine neue Mitarbeiterin sofort lohnt, sorgen bewährte Marketingstrategien dafür, dass ihr Terminkalender von Anfang an gefüllt ist. So wird das Studio nicht nur entlastet, sondern kann nachhaltig wachsen, ohne dass die Inhaberin rund um die Uhr arbeiten muss.

Bereich 4: Teamaufbau und Entwicklung

Nachdem der erste Mitarbeiter eingestellt ist, wächst das Studio oft schneller als erwartet – plötzlich steigt die Nachfrage und es wird klar, dass weitere Verstärkung nötig ist. Doch ohne klare Strategie für den Teamaufbau kann das Wachstum schnell ins Chaos umschlagen. Wenn Rollen und Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind, führt das zu Verwirrung im Team, was sich negativ auf die Qualität der Behandlungen und den Kundenservice auswirkt. Gleichzeitig stehen viele Studioinhaberinnen vor der Herausforderung, ihr Team richtig zu führen, ohne selbst im operativen Geschäft unterzugehen. Ohne effiziente Struktur bleibt kaum Zeit für strategische Aufgaben wie Kundengewinnung und Marketing.

Mithilfe von Banu Suntharalingam lernen Kosmetikerinnen, ihr Team systematisch und effizient zu erweitern. Durch eine klare Rollenverteilung und optimierte Arbeitsabläufe wird sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter genau weiß, welche Aufgaben er übernimmt – so bleibt die Qualität konstant hoch. Gleichzeitig lernen Studioinhaberinnen, wie sie ihr Team erfolgreich führen und motivieren, sodass alle gemeinsam an der Weiterentwicklung des Studios arbeiten. Damit sich das Wachstum wirtschaftlich lohnt, sorgen gezielte Marketingstrategien dafür, dass neue Mitarbeiter von Anfang an ausgelastet sind und ihre Termine schnell gefüllt werden. So wird aus einem kleinen Studio ein starkes Unternehmen, das langfristig erfolgreich ist.

Bereich 5: Integration von Systemen und Abläufen

Viele Kosmetikstudios wachsen erfolgreich, doch oft bleibt die Inhaberin das zentrale Zahnrad im System. Sie kümmert sich um alles – von der Terminvergabe über den Kundenservice bis hin zu unvorhergesehenen Problemen. Das führt nicht nur zu hohem Stress, sondern auch dazu, dass das Studio nur funktioniert, wenn sie selbst vor Ort ist. Ohne feste Abläufe und Automatisierung passieren zudem häufiger Fehler, die Zeit und Geld kosten. Langfristig wird so die strategische Weiterentwicklung blockiert, weil der gesamte Fokus auf dem operativen Tagesgeschäft liegt.

Aus diesem Grund hilft Banu Suntharalingam ihren Kundinnen, die Studios mit effizienten Prozessen und smarten Systemen zu professionalisieren. Automatisierte Terminbuchungen, digitale Kundenverwaltung und optimierte Betriebsabläufe sorgen dafür, dass das Geschäft auch ohne ständige manuelle Eingriffe reibungslos läuft. Durch klare Strukturen wird der Arbeitsalltag effizienter, sodass sich die Studioinhaberin auf Wachstum, Teamführung und strategische Entscheidungen konzentrieren kann.

Bereich 6: Festigung der Marke und Expansion

Nachdem ein Kosmetikstudio erfolgreich skaliert, automatisiert und effizient organisiert wurde, stellt sich eine entscheidende Frage: Wie geht es weiter? Viele Studios haben enormes Potenzial für weiteres Wachstum, doch ohne eine klare Strategie kann die Expansion riskant sein. Unkontrolliertes Wachstum oder unüberlegte Investitionen können dazu führen, dass der bisherige Erfolg gefährdet wird. Zudem fehlt vielen Inhaberinnen die Orientierung, wie sie ihre Marke weiter stärken und sich langfristig als führendes Studio in ihrer Region etablieren können.

Auch hier setzt Banu Suntharalingam an und hilft ihren Kunden dabei, ihre Marke gezielt weiterzuentwickeln und sich als Top-Studio in ihrer Branche zu positionieren. Durch professionelle Markenbildung, gezieltes Marketing und eine klare Differenzierung vom Wettbewerb wird das Studio nicht nur lokal, sondern auch überregional bekannt. Wer den Schritt zur Expansion wagt, sei es durch neue Standorte, zusätzliche Dienstleistungen oder digitale Geschäftsmodelle, erhält eine individuelle Strategie, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. So wird aus einem erfolgreichen Kosmetikstudio eine starke Marke, die langfristig am Markt Bestand hat und neue Maßstäbe setzt.

Fazit

Ein erfolgreiches Kosmetikstudio aufzubauen, ist mehr als nur Talent und Leidenschaft – es erfordert eine klare Strategie, smarte Prozesse und gezieltes Wachstum. Banu Suntharalingam zeigt Kosmetikerinnen, wie sie ihr Studio skalieren, automatisieren und professionalisieren, ohne sich in Arbeit zu verlieren. Von der Kundengewinnung über den Teamaufbau bis hin zur Expansion – mit den richtigen Systemen wird aus einem kleinen Studio eine starke Marke mit planbarem Erfolg. Wer sein Business nicht nur betreiben, sondern auf das nächste Level heben will, erhält bei Beautyholic das entscheidende Erfolgsrezept.

