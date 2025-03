Beautyholic

Warum viele Kosmetikstudios trotz Top-Services scheitern – und wie Beautyholic die Wende bringt

Hagen (ots)

Selbstständige Kosmetikerinnen können noch so gut arbeiten – fehlt es an den nötigen Strukturen, bleibt der große Erfolg für ihr Studio aus. Mit Beautyholic hilft Banu Suntharalingam Studioinhaberinnen dabei, erfolgreich und automatisiert Kundinnen zu gewinnen, ihre Umsätze zu steigern und planbar zu wachsen. In diesem Artikel nennt die Expertin sechs typische Fehler, die Kosmetikstudios ihr Wachstum kosten.

Mit ihrem eigenen Studio erfüllen sich viele Kosmetikerinnen einen Lebenstraum. Während sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen, wollen sie ein erfolgreiches Geschäft aufbauen, das nachhaltig und gesund wächst. Früher oder später stoßen sie jedoch auf Herausforderungen, die ihr Wachstum bremsen oder sie sogar in finanzielle Schwierigkeiten bringen. „Basierend auf unserer Zusammenarbeit mit Hunderten von Studios haben wir die größten Fehler identifiziert, die Kosmetikstudios daran hindern, langfristig profitabel zu wachsen“, verrät Banu Suntharalingam, die Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. „Mit den richtigen Strategien lassen sich diese Fehler jedoch vermeiden.“

„Die Grundlage für den Erfolg eines Kosmetikstudios bildet ein strukturiertes System: Von der Kundengewinnung und -bindung über die Behandlungsauswahl und Preisgestaltung bis hin zur Mitarbeitergewinnung und Prozessautomatisierung bedarf es einer klaren Strategie“, fährt die Expertin fort. „So können die Studios nicht nur höhere Umsätze erzielen, sondern auch mit weniger Stress und mehr Planbarkeit arbeiten.“ Mit Beautyholic hat Banu Suntharalingam es sich zur Aufgabe gemacht, selbständige Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei zu unterstützen, planbar Kundinnen zu gewinnen, effiziente Prozesse zu etablieren und nachhaltig zu wachsen. Aus jahrelanger Erfahrung kennt sie die häufigsten Fehler in der Geschäftsführung von Kosmetikstudios und verrät, mit welchen Lösungen Beautyholic Abhilfe schafft.

1. Fehlende oder ineffektive Kundengewinnung

Statt eine klare Marketingstrategie zu verfolgen, verlassen sich viele Kosmetikstudios ausschließlich auf Mundpropaganda oder sporadische Social Media Posts. Die daraus resultierenden unregelmäßigen Buchungen und fehlende Planbarkeit führen zu einer Abhängigkeit von Zufallskunden, unbeständigen Umsätzen und gehemmten Unternehmenswachstum.

Mit zielgerichteten Werbekampagnen kann hingegen eine systematische Neukundengewinnung erreicht werden. Das Team von Beautyholic setzt zum Beispiel bewährte Online-Marketing-Strategien ein, um Kosmetikerinnen konstant mit den richtigen Kundinnen zu verbinden und hilft mit perfektionierten Marketing-Methoden und Terminbuchungsprozessen dabei, Interessentinnen sofort in zahlende Kundinnen zu verwandeln.

2. Kundenbindung und Zusatzverkäufe steigern

Viele Studios schöpfen das Potential ihres Kundenstammes nicht aus. Sie verfolgen weder effektive Strategien für Upselling, Kundenbindung und Empfehlungsmarketing noch einen systematischen Ansatz, um den Kundenwert zu steigern. In der Folge können keine regelmäßigen Terminbuchungen verzeichnet werden und der Umsatz pro Kundin fällt aufgrund fehlender Zusatzverkäufe gering aus. Zudem generieren bestehende Kundinnen kaum neue Kundinnen durch ihre Empfehlung.

Mit zielgerichteten Upselling-Strategien hilft Beautyholic seinen Kundinnen dabei, Zusatzbehandlungen, Kuren oder Pflegeprodukte zu verkaufen und damit ihren Umsatz zu erhöhen. Durch Follow-up-Systeme wie WhatsApp-Erinnerungen, exklusive Angebote und Nachsorge-Konzepte sorgen die Expertinnen außerdem dafür, die Wiederbuchungsrate signifikant zu steigern. Darüber hinaus etablieren sie Strategien, die jede Kundin dazu motivieren, das Studio aktiv weiterzuempfehlen – sei es durch Empfehlungsboni, gezielte Social-Media-Kampagnen oder den Aufbau einer starken Online-Reputation.

3. Erste Mitarbeiter einstellen und einarbeiten

Häufig arbeiten Kosmetikerinnen bis zur Erschöpfung allein in ihrem Studio – bis sie schließlich an einen Punkt kommen, an dem eine Umsatzsteigerung ohne Unterstützung nicht mehr möglich ist. Während die ausgeschöpften Kapazitäten den Umsatz stagnieren lassen, schlägt sich die Überarbeitung in fehlender Zeit für strategisches Wachstum, Marketing und Neukundengewinnung nieder.

Banu Suntharalingam und ihr Team helfen den Studios nicht nur dabei, ihre ersten Mitarbeiter strategisch einzuarbeiten, damit sie sofort produktiv sind, sondern zeigen auch, wie Aufgaben sinnvoll delegiert werden, damit sich die Studioleitung auf Wachstum konzentrieren kann. Durch den Einsatz bewährter Online-Marketing-Strategien sorgen sie außerdem dafür, den Kalender der neuen Mitarbeiterin konstant mit neuen Terminen zu füllen, sodass sie schnellstmöglich rentabel ist.

4. Teamaufbau und Entwicklung

Häufig steigt die Nachfrage an diesem Punkt so stark an, dass das Studio weiter wachsen muss, um sie bewältigen zu können. Aufgrund unklarer Rollenverteilung im Team, Defiziten in der Führung und mangelnder Verantwortlichkeiten führt dieser Schritt schnell ins Chaos.

Um das zu vermeiden, setzt das Team von Beautyholic auf eine strukturierte Teamerweiterung: Es hilft nicht nur dabei, ein leistungsfähiges Team aufzubauen, das effizient zusammenarbeitet, sondern zeugen auch, wie Teams geführt und entwickelt werden, damit das Studio als Ganzes wachsen kann.

5. Systeme und Prozesse integrieren

Haben Studioinhaber ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut und generieren gute Umsätze, stehen sie häufig vor dem nächsten Problem: Von der Terminvergabe bis hin zu Notfällen müssen sie alle Aufgaben im Studio selbst erledigen. Neben Fehlern und Ineffizienz ist eine hohe Belastung für die Studioleitung die Folge.

Daher ist es wichtig, Prozesse zu optimieren und automatisieren, damit das Geschäft auch unabhängig von der Studioleitung reibungslos laufen kann. Effiziente Strukturen tragen außerdem dazu bei, den Arbeitsalltag zu erleichtern und das Wachstum des Studios zu unterstützen.

6. Festigung der Marktposition und Expansion

Wer sein Studio vollständig automatisiert und skaliert hat, hat damit das Maximum herausgeholt – weiteres Potenzial bietet jetzt nur noch die Expansion. Weil vielen Kosmetikerinnen jedoch die nötige Expertise fehlt, laufen sie Gefahr, durch unkontrolliertes Wachstum Fehler zu machen und ihren bisherigen Erfolg wieder zu verlieren.

Mit Beautyholic hilft Banu Suntharalingam Studios dabei, ihre Marke auszubauen, sich als Top-Studio in der Region zu etablieren und sich damit langfristig die Marktführerschaft zu sichern. Ob weitere Standorte oder neue Geschäftsbereiche – auch beim nachhaltigen Wachstum stehen die Expertinnen den Studios unterstützend zur Seite.

Original-Content von: Beautyholic, übermittelt durch news aktuell