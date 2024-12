Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann beruft Steven Moran ins Group Management Committee

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Moran wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 auch zum Chief Partnership Officer von Bertelsmann ernannt.

Ernennung und Berufung ins GMC unterstreichen die zunehmende Bedeutung strategischer Partnerschaften.

Steven Moran, Chief Learning Officer und künftig auch Chief Partnership Officer von Bertelsmann, wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 Mitglied im Group Management Committee (GMC) des internationalen Medien-, Bildungs- und Dienstleistungsunternehmens. Dem Gremium, das den Konzern-Vorstand berät, werden damit 20 Top-Führungskräfte aus sechs Ländern angehören. Steven Moran übernimmt die neu geschaffene Funktion des Chief Partnership Officer zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben mit Blick auf die zunehmende Bedeutung strategischer Partnerschaften zwischen Bertelsmann und globalen Marktführern vor allem aus der Tech-Branche.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich heiße Steven Moran im GMC von Bertelsmann herzlich willkommen und freue mich sehr auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit ihm. Steven Moran ist im Konzern, aber auch mit unseren wichtigsten externen Partnern, bestens vernetzt. Seine Ernennung zum Chief Partnership Officer und die Berufung ins GMC zeigen, wie wichtig strategische Partnerschaften für Bertelsmann geworden sind und welch große Chancen wir ihnen beimessen - für Bertelsmann genauso wie für unsere Partner. Wirksame Partnerschaften fördern Innovationen, Transformation und Wachstum. Den Aufbau und die Pflege solcher Partnerschaften wird Steven Moran federführend für unseren Konzern übernehmen."

Steven Moran hat an den Universitäten von Houston, Harvard sowie Washington University in St. Louis und an der University of Pennsylvania studiert. 1999 kam er über das Zentrale Nachwuchsprogramm zu Bertelsmann, bevor er nach Stationen in den Bereichen Unternehmensentwicklung sowie Personal 2005 Bertelsmann verließ und zu Apple ging. 2007 kehrte Moran zu Bertelsmann zurück, zunächst als Senior Vice President, Corporate HR Strategy & Controlling. 2010 ging er als Chief Operating Officer (COO) zu BMG. Als Mitglied der Geschäftsführung übernahm er Verantwortung für die Bereiche Operations, Personal sowie IT & Systeme. 2013 kam Moran als Leiter des damaligen Transformation Management Office und Executive Vice President ins Corporate Center zurück. 2015 wurde er Chief Learning Officer von Bertelsmann und Leiter der Bertelsmann University.

Dem Group Management Committee von Bertelsmann gehören damit ab dem 1. Januar 2025 folgende Mitglieder an:

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und Chief Executive Officer der RTL Group

Andreas Barth, Chief Executive Officer von Riverty

Núria Cabutí, Chief Executive Officer von Penguin Random House Grupo Editorial

Carsten Coesfeld, Mitglied des Vorstands von Bertelsmann, Investments und Financial Solutions, und Chief Executive Officer von Bertelsmann Investments

Thomas Coesfeld, Mitglied des Vorstands von Bertelsmann und Chief Executive Officer von BMG

Matthias Dang, Chief Commercial, Technology and Data Officer von RTL Deutschland

Elmar Heggen, Chief Operating Officer und Deputy Chief Executive Officer der RTL Group

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann

Dirk Kemmerer, Chief Executive Officer von Bertelsmann Marketing Services

Kay Krafft, Chief Executive Officer der Bertelsmann Education Group

David Larramendy, Chief Executive Officer der Groupe M6

Annabelle Yu Long, Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments

Nihar Malaviya, Chief Executive Officer von Penguin Random House

Steven Moran, Chief Partnership Officer und Chief Learning Officer von Bertelsmann

Jennifer Mullin, Chief Executive Officer von Fremantle

Gail Rebuck, Group Creative Coordinator

Frank Schirrmeister, Chief Executive Officer von Arvato

Karin Schlautmann, Executive Vice President Corporate Communications von Bertelsmann

Stephan Schmitter, Chief Executive Officer von RTL Deutschland

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

www.bertelsmann.de

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell