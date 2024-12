Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann spendet 25.000 Euro für Bielefelder Initiative "Der Weg nach Hause"

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Erneute Unterstützung für Betheler Palliativ-Team

Seit 2006 rund 475.000 Euro an Verein gespendet

Zum 18. Mal Verzicht auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner:innen

Bertelsmann unterstützt auch 2024 schwerstkranke Kinder in der Region und spendet zum 18. Mal in Folge 25.000 Euro an das Palliativ-Team "Der Weg nach Hause" sowie das Kinderhospiz der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld. Wie bereits in den Vorjahren verzichtet das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen im Gegenzug auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner:innen.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, übergab in Bethel den Spendenscheck an Univ.-Prof. Dr. Eckard Hamelmann, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kinderzentrum Bethel, Stefan Schwalfenberg, leitender Arzt des ambulanten Palliativteams "Der Weg nach Hause" und René Meistrell, Einrichtungsleitung, Pädagogische Leitung, Kinderhospiz Bethel.

Thomas Rabe sagt: "Schwerstkranke Kinder und Jugendliche benötigen nicht nur exzellente medizinische Betreuung, sondern auch familiäre Geborgenheit und die vertraute häusliche Umgebung. Das ermöglicht die Initiative "Der Weg nach Hause" in beeindruckender Weise seit vielen Jahren. Die Teams von Eckard Hamelmann und Stefan Schwalfenberg leisten täglich eine wertvolle und vorbildliche Arbeit. Wir freuen uns, diese Arbeit nachhaltig zu unterstützen."

Eckard Hamelmann erklärt: "Die Bertelsmann-Spende wird im kommenden Jahr konkret unserem Kinderpalliativ-Team sowie dem Kinder- und Jugendhospiz Bethel im Bereich der Sozialarbeit zugutekommen. Die kontinuierliche finanzielle Unterstützung durch Bertelsmann hilft uns, Projekte mit einer langfristigen finanziellen Planung angehen zu können. Die Zahl der zu begleitenden Familien im Raum Ostwestfalen-Lippe steigt leider nach wie vor kontinuierlich."

"Der Weg nach Hause" ermöglicht es Kindern und Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung eine ambulante Behandlung in der vertrauten und sicheren Umgebung der Familie. Damit verbindet das Projekt die spezialisierte multiprofessionelle Versorgung mit der familiären Geborgenheit in der vertrauten häuslichen Umgebung. Seit 2006 unterstützt Bertelsmann die Initiative mit rund 475.000 Euro.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

www.bertelsmann.de

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell